西貢熱火隊成軍10年，雖然尚未拿到ABL冠軍，但是這樣的方式，讓越南當地籃球文化萌芽，也認可這支越南最強職業隊。

2016年越南籃球籃賽開打，西貢熱火兩頭燒，打完ABL賽季後，還要加打VBA賽事，真的有點吃不消。

負責運動行銷的Wendy說：「我才看8個月，就被這支球隊吸引，現在我們固定會有300名會員，還有白金會員，整個球館都擠滿球迷。」

越南西貢熱火說是ABL的傳統隊伍也不為過，就連現在夢想家總教練朱利斯，過去也是越南國家隊教練、他對西貢熱火十分有貢獻。

以越南熱火著名的「泰迪熊日」來說，就是很成功的城市、運動行銷，Wendy表示：「我們在城市的各四個點放置回收籃框，不但讓大家更認識到這支球隊，這些娃娃也會被捐贈到需要的小孩手上。」

此外，越南熱火當然也會在季賽贈送一些免費球票回饋球迷，若是停止行銷，球迷也不會把這支球隊視為國家隊的延伸。

一名當地越南熱火隊工作人員說：「我們大概6年前開始使用這個固定的場館，球迷也很支持，雖然我們人不多，但是廠商都很支持。」

越南當地7-11、麥當勞、開特力等品牌，也在比賽中贈送漢堡、薯條等回饋進場球迷，還有免費無線網路可以使用，比起觀賽品質，這也讓人擔心SBL是否有進步的空間。