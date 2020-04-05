2020澎湖國際海上花火節因新型冠狀病毒（COVID-19）疫情延燒宣佈延期至7月6日開幕，繼去年以無人機科技燈光秀打響花火節名聲之後，今年延期仍維持與華特迪士尼合作，並結合漫威元素打造全新花火節形象，期望能搶攻暑期的觀光旅遊市場。

澎湖縣政府指出，漫威是華特迪士尼公司當紅品牌之一，旗下角色例如鋼鐵人、美國隊長、黑寡婦、驚奇隊長、黑豹等一直受到廣大粉絲們的喜愛。這次漫威首度與觀光活動合作行銷，以漫威主題人物融合花火節，打造全新的「漫威花火」之夜。

澎湖縣政府旅遊處表示，除了漫威人物授權製作主視覺及宣傳外，亦將以開幕、閉幕作為漫威主題專場，並另外擇訂六場花火施放日作為漫威之夜，此外，澎湖縣政府也將以無人機呈現漫威圖形，期望帶給民眾耳目一新的感覺，也為澎湖花火節再創人氣高峰。

澎湖花火節今年已邁入第18年，是全台歷時最久的大型活動之一，也是澎湖觀光招牌，澎湖縣政府一直期望為花火節創造新的亮點，尋找轉型創新的契機，2019年花火節納入無人機科技燈光秀，首創全台無人機結合煙火演出，創下42萬人次觀光佳績，今年則是異業結盟漫威，將國際知名品牌結合澎湖在地觀光活動，擦撞新的火花，也期望為深受疫情影響的澎湖觀光市場帶來振興的機會。

因應全球新冠肺炎疫情延燒，2020澎湖國際海上花火節將延期7月6日至9月3日舉辦，每週一、四晚上在馬公市觀音亭園區辦理，離島場次則訂於7月18日(吉貝)、8月1日(七美)及8月15日(望安)等三場次，澎湖縣政府也呼籲之前已經安排行程的民眾，如不克配合花火節期程延後，4月至6月的澎湖依然是相當適合旅遊的，且澎湖縣政府今年主推文化旅遊，3月即開始辦理走尋媽宮城報名活動，目前每週四至日辦理，持續全年度，相當適合深度探索慢遊。