2019新型冠狀病毒（COVID-19）疫情持續肆虐全球，在防疫的關鍵時刻，台灣共體時艱，展現了超強的韌性及凝聚力；過去被罵翻的口罩禁止出口、口罩實名制配給政策到了現在不但人人稱頌，更成為各國效法的防疫政策。不過，在台灣卻有一小群人意外因口罩禁止出口的政策影響生計。

由於台灣目前口罩中的不織布原料被政府設定為「戰備物資」，所以只要是有過濾層、過濾效果超過94％的產品都禁止出口；據了解，台灣有部分致力於製造中高階口罩的廠商在這次的疫情中受到口罩禁止出口的政策衝擊，影響生計。

民進黨立委莊瑞雄說，近期確實有收到相關的陳情案件，陳情人向他表示，他們所製造的中高階口罩成本大約在70元左右，疫情發生前主力都在外銷，但由於產品是具有不織布夾層，且過濾效果超過94％的可重複使用殺菌口罩，所以目前無法出口，很多來自日本、歐洲的訂單都無法接收，業者表示為了配合政府防疫政策願意配合，但又因口罩單價過高，政府拒絕徵收，生計因此受到影響。

莊瑞雄認為，這些廠商並不是趁著疫情大發災難財，而是本來就致力於將中高階口罩與拋棄式口罩做出市場區隔，甚至為此申請專利、取得多國的認證，目前的情況確實有點兩難，也相信這並非單一廠商所會面臨的問題，將在近期找來相關部會進行商討，看有沒有辦法取得最佳的解決之道。