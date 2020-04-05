2019 新型冠狀病毒（ COVID-19 ）疫情影響不只旅遊相關產業，許多面對面接觸到的餐飲、診所上門人數都銳減，不過有些行業卻逆勢變夯，在一片放無薪假或減薪的哀號聲中，這些行業的員工反而忙到要加班。

一名網友在 PTT 的 WomenTalk 版上詢問，「有因疫情影響到工作的嗎？」他自己的姊姊收到公司通知，將減薪 1 萬，他聽到時嚇了一跳，因為 1 萬並對他來說真的有點多，「不過好像也只能這樣」，不知道大家面對疫情，有沒有遇到類似的狀況？

綜合網友各自工作的慘況，除了旅遊住宿及餐飲業，還有許多產業也受到負面影響，「月上 3 天領 1 萬，會議展覽業 QQ」「診所大概減 1 至 2 成」「音樂會拍攝相關，全部取消了，要申請補助了」「帶活動的，下個月減班減薪」「醫療業，病人變少，被強迫放特休」「新秘吧，五月沒工作QQ」。

不過有些人的工作量反而大增，例如保險與保健相關產業，「在家工作結果公司的單越接越多，誰說工程師很閒的？」「有！分子生物醫檢師，天天超時」「保健食品加班到天荒地老」「我待的保健公司每天忙到翻掉」「傳產製造業忙瘋中」「超市忙爆」「保險公司內勤，我們部門這幾個月反而一直補人」「朋友在物流，每天加班到累死，下午一點會上到半夜」。（編輯：林奐妤）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：

因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。