新冠肺炎全球蔓延，美國海軍羅斯福號航艦更爆發艦上群聚感染，艦長向五角大廈求援，卻反而遭到解職。國軍為了避免軍中群聚感染情況發生，也陸續採取了一連串防疫措施。

支援國家防疫措施

國防部指出，國軍防疫任務包括「支援國家防疫措施」。為了解決口罩供不應求情況，口罩生產主管單位經濟部在2月初協請國軍協支援口罩生產。國軍自2月3日動員後備軍人開始協助生產口罩，累計到3月底已經突破2萬人次。

為了阻止新冠肺炎擴散，中國大陸在1月23日宣布湖北省封城，疫情最嚴重武漢市更實施全面宵禁，管制人民出入，導致超過4000名台灣人受困湖北地區。2月3日首批滯留武漢台人搭乘中國東方航空包機返台，陸軍便派出第六軍團33化學兵群協助防疫消毒。

另外，包括2月初寶瓶星號輪抵達基隆港防疫消毒、3月12日第二批武漢台人返台胞機、3月29日與30日湖北台人搭乘華航「類包機」返台，陸軍化學兵同樣身穿C級防護衣，帶著消毒裝備對旅客、行李與接駁車輛實施消毒防疫。

組隔病毒於營區外

為了組隔病毒於國軍營區外，國軍官兵進入營區門口都必須量測體溫，同時實施營區消毒防疫、密閉空間全天候配戴口罩，國軍各級指揮所也完成預備指揮所設置，保持緊急狀態時備援開設能量，一旦有社區傳染情況發生，就會啟動「異地辦公」機制。國軍更結合「救難包」的概念，發展出「防疫包」，包內放置換洗衣物、生活用品等，在遇到異地辦公或居家隔離時便能迅速到位。

國軍各部隊、機關、學校也全面執行每日2次體溫量測、酒精消毒等防疫措施，為避免大型集會人員聚集，引發群聚感染，除調整操課場地，以降低風險外，國防部也下令3及4月後備召集與勤務召集暫停。國軍年度重大演訓漢光36號演習，原訂4月舉行兵推、5月實兵操演，也都延至下半年實施。

勸阻官兵出國

隨著新冠病毒全球擴散，外交部將全球旅遊警示提升為「紅色」，中央流行疫情指揮中心要求所有入境旅客居家檢疫14天。國防部在2月時下令勸阻官兵勿前往（包括過境）29個疫情高風險國家地區；到了3月中旬，國軍勸阻官兵出國政策已擴及全球「所有」國家地區，要求所有單位暫停核准官兵出國旅遊申請。國軍官兵返國後必須執行居家自主管理14天，最高曾有2000多人在家居家檢疫。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：

因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。