東京奧運宣布延賽一年，對於許多參賽選手來說造成不小困擾，馬來西亞羽球混雙組合陳炳順與吳柳瑩對此感受特別深，因為他們現在是「自由人」之身，並無馬來西亞國家隊作為靠山，這將讓他們在經濟上面臨問題。不過所幸近期贊助商「佛心」的宣布延長一年合約，即時的解決了兩人的困境，他們也表示很感謝對方的體諒和支持。

馬來西亞在里約奧運上勇奪3面銀牌，除了靈魂人物「拿督」李宗偉在男單奪銀外，男雙的「雙蔚」吳蔚昇/陳蔚強以及混雙的「順贏」陳炳順和吳柳瑩也當在各自的項目搶下銀牌。

不過在那一屆奧運之後，馬來西亞羽協有了改組的想法，因此吳蔚昇/陳蔚強以及陳炳順和吳柳瑩都決定退出國家隊，改以自由人的身分繼續征戰國際賽場。但這也讓他們必須要自己打理訓練場地、訂機票以及報名國際賽事，事情相當繁瑣。

受新冠病毒影響，世界羽聯已經宣布停賽，東京奧運也已延賽一年，本來對於陳炳順和吳柳瑩來說是一個重大的打擊。不過贊助商體諒他們的狀況，因此決定延長一年合約，讓他們可以更專心的準備明年舉行的東京奧運會，盼能為馬來西亞帶回好的成績。

對此陳炳順以感恩的心表示，「以現在的情況，真的不容易啊！在大家都處於困境中，贊助商依然願意支持我們。我真的很感謝，我們會繼續努力用行動去回報！」搭檔吳柳瑩也說，「在這段期間謝謝贊助商對我們的支持，因為疫情的關係，奧運會宣布展期一年後，非常榮幸贊助商答應給予我們續約，所以非常感謝他們的支持。」