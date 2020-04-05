中央流行疫情指揮中心昨（ 4 ）日公布國內新增 7 例 COVID-19（新冠肺炎）病例，分別為 6 例境外移入及 1 例本土，目前全台累計 355 人確診，50 人解除隔離。由於正值清明假期，不少民眾趁著連假跑到墾丁遊玩，而政府也擔憂恐成防疫破口，緊急發布國家級警報，呼籲民眾別前往墾丁。對此，林口長庚兒科急診醫師吳昌騰指出，若爆發第 3 波疫情潮，最該注意的就是「無症狀患者」的傳染力。

吳昌騰醫師在臉書發文表示，新冠病毒就是叫「社交病毒」，你只要接觸確診者，可能幾分鐘的近距離接觸，就有可能被傳染，所以跟一些陌生人不要太近距離接觸。他奉勸大家「千萬不要跟自己賭運氣！」

吳昌騰醫師也坦言，說真的，你我都很擔心清明節過後。如果在知名景點、飯店出現比較多的人潮，如果你我沒有保持社交距離，口罩又沒有戴好，擔心就會有一些感染的案例出現，他認為，第三波其實就要注意這些隱性感染者（無症狀患者）的傳染力。同時呼籲大家「這段時間真的也不要去密閉空間，因為很有可能增加感染機會。」（編輯：許苡晴）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：

因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。