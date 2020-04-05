新冠肺炎蔓延全球，其中，美國疫情擴散速度相當快，昨日確診達 3.33 萬人，死亡人數更飆破 1500 人，單日確診與死亡案例都創下新高。而其實觀察美國近 5 天來的確診數據可以發現，確診人數一天比一天多，增加速度很快，讓網友非常擔憂。

美國疫情失控，每日新增超過 1000 人死亡，累計死亡人數將近 8500 人，僅次於義大利及西班牙，位居全球第三，而美國疾控中心（ CDC ）也不再堅持有病徵才需戴口罩的言論，建議民眾出門務必戴起口罩。

一名網友就在 PTT 表示，美國昨天單日確診破 3 萬人，單日死亡也破 1500 人，確診及死亡人數都是美國單日新高，同時也是目前世界單日新高。而根據《 Johns Hopkins CSSE 》美國近來確診數據顯示，3/31 新增 2.64 萬、4/1 新增 2.52 萬、4/2 新增 3.01 萬、4/3 新增 3.21 萬、4/4 新增 3.33 萬，確診案例增加速度相當驚人。

對此，網友不禁擔憂，紛紛留言「天佑美國」、「一天死亡人數 1500 已經是 911 總共死亡的一半…」「美國加油」、「別繼續當流感不在意啊」、「美國死亡率 2.7％ 了，下禮拜應該會破 3％ 」、「驗的越快，找出帶毒患者，疫情控制越快」。（編輯：許苡晴）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：

因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。