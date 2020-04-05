2019 新型冠狀病毒（ COVID-19 ）在全球肆虐，各國防疫前線如醫院等單位也開始嚴加戒備。泰國一間醫院為了讓患者能誠實告知旅遊史、接觸史，竟大出奇招，要求患者看診前先向神明發毒誓，若隱瞞恐面臨「賠上性命」的後果。

泰國北部素可泰府西三龍縣一間醫院在大門口張貼公告，要求病人進入看診前，必須先向神明發誓會誠實告知旅遊史，不隱瞞可能有 2019 新型冠狀病毒（ COVID-19 ）的風險。

公告中更指出，如果看診時有所隱瞞，最後發現確診，「將無藥可醫、不得好死」，甚至連親人及情人都被波及。不過若誠實告知接觸史，沒有掩蓋事實，全家人將健康無病痛，幸福快樂。

這張公告被轉貼到臉書上後引起討論，目前已有近 7,000 次轉發，網友們覺得譴責良心的作法相當有趣，但相對地對於是否有助於防疫，則持保留態度。（編輯：林奐妤）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：

因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。