日本男神木村拓哉日前趕拍新戲《BG終極保鑣2》，也傳出他送2000個口罩給劇組，因日本現在難購買大量口罩，網友就質疑他耍特權囤貨，木村拓哉就出面澄清，表示他送的是2000份速食餐點，不是口罩。

木村拓哉日前送《BG終極保鑣2》劇組2000份餐點，但卻傳成「捐2000個口罩給劇組」，而日本現在口罩難買，網友懷疑他貨源哪來，暗指木村耍特權購買，他直接在微博用中文解釋：「2000枚口罩的慰問品是假新聞，我送的不是口罩，而是麥當勞。」而粉絲推測麥當勞的日文發音跟口罩相近，所以才被誤會。

他新劇《BG終極保鑣2》原定16日播出，但3日公告因新冠肺炎影響拍攝進度，確定延期上檔；木村拓哉也多次喊話，表示：「希望盡快恢復以往的生活，可以正常進行拍攝！」、「BG的延期，真的很不甘心，但是現在也沒辦法啊…」、「新型肺炎的影響，BG播出延期…但是，必須冷靜地對應。」他同時祈禱疫情穩定，讓大家回歸正常生活。

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