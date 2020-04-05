新冠肺炎疫情嚴峻，指揮中心今（5）日下午2點召開記者會說明最新疫情，並宣佈再新增。指揮中陳時中表示，國內新增8例確診病例，均為境外移入，為4男4女，年齡30多歲至60多歲，新增個案中，1人為本土個案同住家人，1人與摩洛哥旅遊團群聚相關，3人與奧捷旅遊團群聚相關。

指揮中心表示，今日新增之案356為4月3日公布案343本土個案的丈夫，於2月23日至3月17日至美國工作，返國至今無不適症狀，經衛生單位進行接觸者採檢，於今日確診，研判為一起家庭群聚事件。

案357於3月10日至22日跟團赴摩洛哥旅遊，該旅遊團先前已有2人確診(案250、288)，案357於3月25日出現發燒症狀，26日由衛生單位安排就醫，因診斷有肺炎情形而通報，並陸續於3月26日至4月3日採檢，其中4月3日所採檢體檢出陽性，於今日確診；該旅遊團共計3人確診，其餘14名團員中，12人陰性、2人檢驗中。

案359、360及363為奧捷旅遊團團員，返國後於3月16日至29日進行居家隔離，迄今均無症狀，案359、案360經X光檢查顯示肺部有輕微浸潤，由於該團先前已有6人確診，為求慎重，衛生單位針對該團其他團員進行回溯採檢，3人經檢驗於今日確診，該旅遊團共計9人確診，其餘8名團員檢驗結果均為陰性。

案361於3月5日至23日赴美國探親，因返國時與案240搭乘同班機因此列為接觸者，居家隔離期間於4月2日出現發燒、嗅覺遲鈍情形，由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診。其餘2名境外移入病例為獨立個案，出國目的為探親或工作，發現管道為機場及自主健康管理。