「國標舞女王」劉真今年2月傳出做心臟手術時心跳驟停，並陷入昏迷，雖然靠葉克膜和右冠狀動脈支架維持生命跡象，但最終不敵病魔，還沒有排到換心就在上個月22日辭世。根據《NOWnews今日新聞》民調中心調查，網友對劉真生前甜美微笑、嬌嗲聲音和曼妙舞姿印象最為深刻，而一直不離不棄的辛龍也讓網友讚嘆劉真嫁給了愛情。

劉真大學就讀政治大學俄文系時就是校花，兼具美貌和智慧；還曾在節目上和劉德華共舞、與小S尬舞姿，但網友對劉真印象最深刻的還是她無時無刻掛在臉上的甜美微笑、嬌嗲聲音和絕美舞姿。其實劉真從小就學芭蕾舞，一直到18歲時才被國標舞深深吸引。她大學畢業後，白天在銀行工作，晚上跑到舞蹈教室報到，忙碌的行程讓劉真身心俱疲，後來才鼓起勇氣告訴家人自己想當職業舞者。

劉真曾說過「舞蹈對於我，是生命不可或缺的，大家因為舞蹈而認識我，我卻是透過舞蹈，更加認識這個世界」，不難看出國標舞對她一生的影響，其中的熱情和執著也讓網友難以忘懷。

雖然大部分的網友會為了養家糊口選擇穩定的工作，但劉真放棄鐵飯碗，鼓起勇氣努力追夢，讓她在國標舞界逐漸闖出一片天，並在進軍演藝圈後，和人生摯愛辛龍相遇相愛。劉真爆出病危後，辛龍就一直陪在愛妻身邊，從醫院到靈堂從不缺席。面對媒體鏡頭，辛龍難過到一句話都說不出來，讓眾人看了相當不捨。

6年前劉真嫁給辛龍時，曾有網友認為辛龍不夠帥，但劉真曾為老公打抱不平，表示辛龍在她心裡就是帥哥。辛龍也證明自己可以傾盡所有給劉真幸福，不但砸大錢在夏威夷舉辦婚禮，婚後對劉真更是呵護備至，6年沒有起過爭執，還常常用甜言蜜語讓氣頭上的劉真當場氣消。雖然一顆璀璨的星星就此殞落，但劉真和辛龍的愛情不會因此消失，「嫁給愛情」也依舊是大部分人心中的渴望。

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