廣達文教基金會及彰化縣政府今(8)日在培英國小活動中心舉辦彰化縣108學年度廣達游於藝「妮基的心靈城堡」聯合開幕展，以拓展彰化學子藝術視野，彰化縣長王惠美感謝廣達基金會，讓彰化地區13所學校的孩子們有更多學習的機會。

「妮基的心靈城堡」聯合開幕展由彰化縣長王惠美、教育處長陳逸玲、廣達文教基金會徐繪珈執行長、伊詩傑經理及13所參展學校校長共同參與，為配合防疫政策，培英國小更運用科技資訊，安排學生在虛擬攝影棚預錄精彩的解說影片，並上傳至該校網站供親師生欣賞，期藉由藝術作品的展出，提升彰化學子的美學素養與藝術涵養。

這次展出主題「妮基的心靈城堡」，作者妮基•桑法勒是20世紀最受歡迎的女藝術家之一，一生充滿了傳奇：歷經悲慘童年、光鮮亮麗的模特兒、憂鬱症患者，轉變成女性藝術家和女權運動者，因此她的展品十分多元。此次主辦開幕展的培英國小，不僅針對妮基的心靈城堡作品來解說，還融入各領域課程，將豐富的課程成果呈現於校園各角落。

王惠美表示，廣達透過基金會引進國內外很多畫作及藝術品進入校園展覽，讓孩子們可以就近欣賞藝術品甚至吸取其創作精隨；108年的課綱就是一個多樣化的學習，透過老師們課程規劃設計，讓孩子們能將藝術家中心思想做更多的延伸。

王惠美說，NIKI傳奇的一生，不僅透露出她藝術創作的本質特性，也以個人處境思維切入省思、沉澱內化以及治療傷痛為作品主軸概念。其作品非常多元的，很適合讓孩子們學習生活過程的演練，學校願意透過廣達基金會的媒合展覽，讓孩子們潛移默化瞭解生活就是藝術。

徐繪珈指出，從101到108學年度，游於藝在彰化縣已經有8個不同主題的展覽，老師們利用展覽編寫教案，給小朋友一個課程以外不同的學習機會，讓他們不用到博物館就可看到名家的作品；今年疫情下，老師們也發揮創意，將小朋友的導覽透過QR CODE方式呈現，看到小朋友精彩的導覽服務。

培英國小校長施舜馨表示，連續7年培英國小持續地和10多所有志一同的夥伴，向廣達文教基金會申請游於藝巡迴展，廣達游於藝這幾年在培英國小的紮根，讓孩子的童年有了不同的藝術風貌。

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