藥師辛苦了！手搖杯業者5百杯飲品免費贈藥局

新冠肺炎疫情持續在全球延燒的同時也衝擊產業，由於台灣外國觀光客人數歸零，加上民眾因為防疫理由不願意出門，也導致餐飲業大受影響，不過儘管業績受創，台灣本土手搖杯業者還是針對辛苦的前線醫療人員祭出免費優惠，選在開放實體藥局能購買14天9片口罩的今（9）天開始，接連4天送出500杯飲料，慰勞辛苦的藥師、藥局人員。

Sharetea歇脚亭在3月中曾在全台門市推出「買一送一再加醫」活動，其中「再加醫」就是讓消費者購買飲料時，填寫對防疫人員們的感謝小卡片，並由業者買單，致贈飲料給防疫英雄，對象除了醫護人員也包括發放口罩的藥師，今日是口罩實名制開始購買9片口罩的日子，一大早就湧現排隊人潮，業者也從今天開始，發送飲料給藥局。

業者預計連續4天送出500杯鐵觀音厚奶，給藥師們加油打氣，每杯飲料上都有民眾親筆寫的小卡，也傳達業者與民眾對藥師們的敬意與感謝。聯發國際餐飲發言人侯升偉也透露，除了藥師之外，針對辛苦的醫護人員也將會有免費致贈飲料的活動，預計在下周啟動，會開著胖卡停在醫院的停車場，只要是醫護人員就可以免費領取一杯手搖飲。

雖然由於疫情影響，不只民眾心情低靡，產業面也大受影響，醫護人員的工作量暴增也讓醫療體系崩潰風險增加，不過還是有業者願意選在景氣不好的時候，對消費者和醫護人員祭出優惠，希望為所有人加油打氣，並期盼台灣趕快度過疫情。