近來臉書流行列十個工作，要寫下自己曾做過的10個工作經歷，讓大家猜出哪一個是自己沒做過的，台中市長盧秀燕也跟風，在臉書列下10個工作經歷，表示當中有一個假的，包括1「台中市長」，2「中信兄弟開幕戰先發投手」…等等，引來許多網友朝聖留言，紛紛表示「送分題選1啦很明顯」。

盧秀燕在臉書列出做過的10項工作，包括「1台中市長，2中信兄弟開幕戰先發投手，3總統競總發言人，4生鮮蔬果拍賣員，5臺灣省議員，6立法委員，7華視主播，8愛心導護媽媽，9美食作家，10十二強賽吉祥物」，要讓網友猜出其中哪一項是假的。，3總統競總發言人，4生鮮蔬果拍賣員，5臺灣省議員，6立法委員，7華視主播，8愛心導護媽媽，9美食作家，10十二強賽吉祥物」。

盧秀燕跟風貼文一出，網友答案紛紛表示「答案是1，全國都知道的」、「是1因為台中市長是顏清標」、「1也太簡單」、「不就是第一個」、「1這還要問嗎？」。留言數甚至高過按讚數，也意外引發笑點。

對此，市政府新聞局表示，現在是防疫關鍵期，盧市府每天都戰戰兢兢做好防疫工作，對於網友的指教，新聞局認為網友很認真看市長的臉書，表示這是好的訊息平台，未來也會多規劃一些防疫訊息和市政活動，讓年輕朋友參考。