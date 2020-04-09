習俗百科／甜美甘蔗　是祭神上好水果

台灣位於亞熱帶，出產的水果品質之高世界知名，自古以來台灣民間就有以水果祭神的習俗，雖然有看法認為某些水果不能拜，但其實禁忌並不多。在眾多水果之中，甘蔗是一個特殊的存在，因為它被視為祭神的上好供品。

甘蔗在台灣史上扮演重要角色，自從日治時期大量生產以來，能提煉出好品質砂糖的甘蔗就是重要的經濟農作物，與台灣的稻米並列兩大重要農作物，因而有「米糖相剋」之說。

如此重要且甜美的水果，自然也列入祭神祭祖的供品之中，無論是在四果、五果之中，甘蔗都是不可或缺的供品，有時還會單獨列為一個祭神的品項，例如在祭拜天公時，就會單獨將甘蔗放在供桌旁，由此可見甘蔗的特殊性。在台灣的傳統婚禮中，女方在出嫁時會準備一對有頭有尾的甘蔗進到男方家，象徵這對新人未來的日子能有頭有尾且甜如甘蔗。除夕與過年時則會將甘蔗削好並切塊用以拜神拜祖先，祈求新年事事如意，甜日子比苦日子多。

會有這種習俗其實很好理解，因為甘蔗是甜美的水果，又是經濟作物，本身就是財富與美好的象徵，再加上甘蔗的外表有節，又帶有節節高升的意涵。將甜美與節節高升融合，又有了財富節節高升的意義。

台灣是個物產豐富的寶地，家家戶戶在祭神祭祖時都會拿出最好的物品，甘蔗又因為與台灣的經濟發展史有密不可分的關係，因此更為被重視。而每一次的祭祀其實都是在提醒大家要有感恩的心，感謝天地眾神與祖先的庇佑，讓我們能歲月靜好。（編輯：黃彥昇）