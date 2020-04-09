美國知名的國際金融公司摩根士丹利（ Morgan Stanley ），其執行長戈曼（ James Gorman ）近日也傳出確診新冠肺炎，不過所幸經過治療後已痊癒，是目前已知染疫的最高階華爾街銀行主管。

根據《路透社》等外媒 10 日的報導，戈曼在上週四錄製了 1 段約 10 分鐘的短片發給銀行內部員工，告知他們自己大約在 1 個月前出現身體不適，經檢測後確診感染了新冠肺炎，因此在家隔離，不過期間他並未出現嚴重的症狀，也一直與集團高層維持聯繫，確保公司營運正常，目前情況良好。

報導並指出，戈曼披露自己確診的消息，是金融機構在全球大流行期間「如何及何時」選擇公開敏感健康信息的 1 個例子，讓銀行體系在這場幾乎顛覆全球經濟的世紀疫症中，有機會進行任何潛在的復原工作。

根據美國《 CNBC 》報導，戈曼上週還曾接受採訪，討論美國聯準會應對新冠肺炎疫情的政策，以及旗下員工的工作安全等事宜。

現年 61 歲的戈曼是目前外界已知感染新冠肺炎的最高階華爾街銀行主管，於 2010 年開始接任摩根士丹利執行長。在他曾感染新冠肺炎的消息傳出前，投資銀行傑富瑞集團（ Jefferies Group ）已於 3 月底公布，其財務長的布羅德班特（ Peg Broadbent ）死於新冠肺炎併發症，享年 56 歲。

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