面對新冠肺炎疫情在全球造成的世紀危機，各國皆卯足心力，希望儘快研發出快篩試劑、抗病藥物及疫苗。科技部、中研院今（10）日更宣布，研發抗病毒新藥任務再上層樓，從上百種化合物中，篩選出新冠病毒主要蛋白酶（main protease，又稱3C-like protease）抑制劑，可在體外抑制新冠病毒複製，其中最好的抑制劑對比已知的抑制劑強10倍。

國內學研界於2月中，由中央研究院院長廖俊智召集學研單位參與COVID-19合作平台，也陸續發表如合成瑞德西韋、研發快篩抗體等振奮人心的消息。

科技部、中研院今日聯合發布新聞稿指出，任職中研院生化所的研究員梁博煌在研發抗病毒新藥的任務再上層樓，在科技部與中研院長期經費支援下，從上百種化合物中，篩選出新冠病毒主要蛋白酶抑制劑，並由中研院生物醫學科學研究所研究員林宜玲、基因體研究中心研究技師詹家琮及台灣大學醫學檢驗暨生物技術學系教授張淑媛等團隊證實，此強效的蛋白酶抑制劑，可在體外抑制新冠病毒複製，其中最好的抑制劑對比已知的抑制劑強10倍。

中研院指出，在成為真正抗COVID-19新藥前，雖然尚需經過動物及人體實驗，但可在短時間內找到候選藥物，已經顯示，我國在面對病毒短期緊急應變能力上的量能。

中研院也表示，有關新冠肺炎新藥的研發，奠基於17年前SARS專案的研究，集合了中研院前院長翁啟惠、台大化學系教授方俊民團隊的藥物合成、研究員梁博煌

中研院說道，團隊建立的表現純化與快速篩選抑制劑方法、及前副院長王惠鈞解析SARS蛋白酶與抑制劑的共結晶結構，復經過多年持續的努力；當年培育的博士生也投入抗COVID-19的研發團隊，如中興大學獸醫系副教授郭致榮、中研院生化所任資深科學家、博士李政忠、及中研院化學所助研究員謝俊結，皆快速投入表現純化新冠病毒主要蛋白酶（12個胺基酸異於SARS主要蛋白酶），並篩選出具強效的蛋白酶抑制劑，取得共結晶結構。