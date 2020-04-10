《多情城市》的演員兵家綺、德馨、李珞晴日前上網路節目《娛樂超skr》，三位在《多情城市》中都是屬於幹練的女性代表，觀眾想看「欠咖」（精明）女生一起接受主持人拷問，反應一定很好笑。三人自稱是團體「SHY」，一團聚在一起就讓主持人笑說現場真的像菜市場一樣，完全沒有主持人可以插話的餘地。

德馨表示第一次接演反派時，還先看八點檔來做功課，但常演小三的她，也學會用撒嬌來耍手段，讓主持人笑說「就是演自己」，私下也是柔柔的。兵家綺則在現場就被稱「反派始祖」，她說她當初最欣賞就是苗可麗，一口氣罵人的樣子，所以自己第一次接演反派就是集結許多反派於一身，有時候罵完人自己都氣喘如牛，非常耗體力。而德馨自爆曾經跟兵家綺對戲到，私下還非常討厭她，簡直入戲太深。李珞晴爆料自己第一次演反派就是把兵家綺當標竿，但演壞女人吃虧就是丹田不夠力，罵人不夠大聲，而且講話都會頻頻吃螺絲，最後找到用眼神來殺人。

兵家綺、德馨、李珞晴也在節目中接受主持人考驗，要化身嬌滴滴來跟另一伴撒嬌，主持人首先cue兵家綺率先示範，讓她大喊吃不消表示「我都這把年紀還要這樣裝萌實在為難大家。」但仍敬業完成主持人指令。李珞晴則得到指令是高中生要跟學長告白，沒想到李珞晴還沒講完就被主持人喊卡說：「這個高中生是去林森北路上班的嗎？」，讓全場笑翻。