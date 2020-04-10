一提到離島金門，不少人的第一印象就是坑道、碉堡、戰車等軍事戰役史蹟，但不說你可能不知道，各村莊牆壁上「實行三民主義」、「消滅朱毛漢奸」等精神標語，近年來逐漸成為遊客拍照打卡熱點，為了保留這些富有戰地精神的特有文化，金湖鎮公所已著手進行修復，盼延續這份戰地的獨特印記。

走進金湖鎮料羅村，民宅牆上一幅幅「消滅朱毛漢奸」、「軍民一家」等舊軍管時代精神標語，這一幕看在遊客眼中或許非常突兀，但這對於曾經戍守金門的老兵與金門民眾而言，卻有其獨特的情感。

民國38年國軍撤退來台，當時部隊約有10萬大軍駐守金門，並時時準備反攻大陸。期間為激勵國軍士氣提升戰力，在各重要駐地牆壁立下精神標語，如新頭村的「完成國民革命」、料羅村「軍民團結消滅朱毛」、瓊林村「獨立作戰，自力更生，堅持到底，死裏求生」等戰地遺跡，一直是昔日官兵深刻血淚的回憶，也代表當時年代國軍刻苦銘心的渴望與目標，同時也是金門最具特色的觀光資源。

金湖鎮長陳文顧指出，去年縣府主辦「2019金門老兵召集令」吸引數千老兵回金門舊地重遊，這許許多多的文字標語成為老兵尋覓的焦點，基於老兵對金門之熟悉度及其特有情感，金湖鎮近期已逐一清點調查並著手修復，並歡迎老兵及觀光客來拍照打卡留念，把屬於戰地的回憶帶回去。

陳文顧表示，透過民眾拍照打卡，讓每個金門人，甚至是觀光客都能重視身旁的文物，並加以保存記錄下來，憶起當年曾經生活的週遭場景，還有戰爭時苦難艱辛的歲月，藉此喚醒民眾記取歷史教訓，戰爭無情、和平無價。