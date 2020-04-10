防疫提前部署，彰化縣政府自拍影片提醒大家要保持社交距離，今（10）日在縣府中庭舉行發表防疫宣導社交距離影片﹔彰化縣長王惠美說，這支影片是希望強化民眾對「室內1.5公尺、戶外1公尺」的社交距離印象，並親自演給大家看，教導民眾如何在日常活動中保持安全的「社交距離」。

2019新冠肺炎(COVID-19)延燒，中央流行疫情指揮中心今天宣布新增2例病例累計病例達382例，確診個案新增1例死亡，為我國第6例死亡個案﹔中央流行疫情指揮中心一再宣導重申，保持室內1.5公尺、室外1公尺的社交距離，彰化縣衛生局拍製「社交禮儀新生活」宣導短片，提醒民眾日常生活都要保持社交距離。

這場宣導活動由衛生局保健科員工，花2天時間編詞、編舞、練舞，拍成社交距離宣導短片，另與食品衛生科等單位合作，赴賣場等地拍攝防疫影片，員工賴孟資說，這些都是大家公餘抽空進行拍攝，而她樂愛舞蹈，因此協助編舞。

彰化縣醫師公會理事長連哲震表示，台灣抗疫在大家一起努力下，做得非常好，在國際上是優等生，打了上半場的好球，下半場也要守好，維持社交安全距離是必要的，也儘量避免群聚，不要去人潮太擁擠的地方，希望鄉親在假日忍耐一下，盡量待在家中，不要到外面人擠人，避免成為防疫破口。

衛生局長葉彥伯呼籲，不管在餐廳用餐、搭乘大眾運輸、賣場購物、排隊結帳或在辦公室、會議室開會、上課，應盡可能保持社交距離，若在無法維持距離的地方，也請一定要帶口罩，防疫滴水不漏，才能將疫情阻絕在外。



※【NOWnews 今日新聞】提醒您：

因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。