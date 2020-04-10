傳統市場是人潮聚集地，很容易發生群聚交叉感染，為防止2019新冠肺炎(COVID-19)疫情出現破口，增加群聚傳染風險，澎湖縣長賴峰偉宣布13日開始，凡是進入市場採買物品者，以及所有攤商都必須全面佩戴口罩，警察局也將派人在市場出入口進行管制工作。

澎湖縣長賴峰偉10日在防疫會議上面宣布，該措施將自4月13日起開始全面執行，民眾進入傳統市場一律戴口罩，澎湖各商圈也要宣導人潮分流，在戶外嚴格執行保持社交距離1公尺的規定。

賴峰偉說，目前市場約有8成民眾自主戴起口罩，但是仍有2成左右的人沒有危機意識，不願戴上口罩加強防疫舉措，為了確保澎湖離島「零確診」的目標，他希望民眾、攤商配合政府政策，進入市場主動佩戴口罩，攤商販賣食品也應勤洗手，保持手部清潔，同時戴上口罩來避免口沫汙染食品。

賴峰偉指出，澎湖目前有中正、中央、澎南及水岸商圈，縣府將發文各商圈依中央規定提人流管制計畫，維持室外走動一定距離，另將要求寺廟管制進入室內人數，降低群聚感染風險。

澎湖縣政府表示，中央流行疫情指揮中心10日宣布即日起著名觀光景點、國家公園、遊樂區及夜市、寺廟等人潮密集處實施人潮管制，並要求夜市、傳統市場、商圈攤商、消費者應全程佩戴口罩，夜市、商圈提出總量管制計畫。

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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。