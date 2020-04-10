因應新冠肺炎疫情持續蔓延，台灣傳出某酒店女公關疑似確診一事，也讓防疫中央指揮中心宣布，全台酒店舞廳全部暫停營業。不過牽涉到背後巨大的經濟利益，酒店停業可能讓酒店小姐轉為線下經營，恐將轉為另一個防疫破口。對此台北市副市長黃珊珊今天（10日）在接受訪問時，表示現階段會採取加強稽查的模式，「只要抓到馬上依法辦理」。

由於8日新增的案379例，傳出在北部酒店擔任女公關，一度也讓酒店業及常常出入酒店的民眾們人心惶惶。而9日防疫指揮中心在召開記者會，宣布全台「酒店、舞廳」暫停營業。而台北市副市長黃珊珊9日晚間就帶隊到中山區酒店密集的地點，視察是否還有酒店繼續營業。

不過外界也分析，酒店與舞廳暫停營業後，多數的酒店女公關面臨失業的情況，酒店業恐怕不會坐視不管，有可能會轉往線下經營。此外，除了酒店與舞廳外，KTV等娛樂行業並未限制，因此很多女公關恐怕將往場外發展，也因此讓「酒店、舞廳暫停營業」來阻止疫情蔓延的作法，似乎打了不少折扣。

至於很多人擔心酒店停業後，業者恐將轉往線下經營，黃珊珊坦言，地下經濟本來就存在，重點還是加強稽查，台北市這些依法登記的特種行業已經存在許，也不可能消失，目前為止市府都是很嚴格的在管理。黃珊珊說，北市目前的作法就是加強管理，市府有制定八大行業管理辦法，除了中央的新規定之外，台北市對於八大行業的管制一直是相當嚴格，「各縣市可能都有不同的管理方式，台北目前管理方面都還算是很積極也很嚴謹。」