中國大陸湖北省武漢市因為新冠肺炎封城76天，於4月8日解除封城。海基會10日晚間表示，為協助目前滯留湖北的台灣民眾，搭乘定時定點航班返台，海基會已洽請中華航空公司指定兩架次由上海飛桃園航班，提供滯留湖北的國人搭乘返家。

海基會表示，所指定的兩架次航班，航班號碼皆為CI 504，飛行時刻表分別為4月20日（一）與4月21日（二）各一架次，皆為19:50由上海浦東機場起飛，預計21:50抵達桃園機場。

海基會表示，將自明（11）日上午09：30起，開始受理並協助旅客統一訂位。請滯留湖北而有意回台的國人，從4月11日上午09：30開始，可撥打海基會緊急服務專線02-25339995、及02-21757066，海基會將全力協處兩航班的訂位，幫助國人平安返家。

海基會強調，機上全程之防疫措施，將依照中央流行疫情指揮中心相關規定辦理，如有發燒等症狀將不得登機，返台降落後將立即接受檢疫，安排至集中檢疫處所，集中檢疫14天。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：

因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。