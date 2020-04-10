新冠肺炎疫情肆虐全球，截至台灣時間 11 日清晨 7 點，全球死亡人數已突破 10 萬大關，並已有 1684833 人感染。美國總統川普日前剛針對世界衛生組織( WHO )的本次防疫表現做出批評，還一度與世衛祕書長譚德塞（ Tedros Adhanom Ghebreyesus ）陷入口水戰。到底要不要停止對世衛的資金援助，川普則表示應會在下週做出決定。

綜合外媒報導，川普在當地時間 10 日舉行的疫情記者會上表示，他還未決定是否要凍結 WHO 資金，但相關細節則要到下週才討論和決定，理由是他不想在耶穌受難日（ Good Friday ）或復活節前夕談論此事，也希望能掌握更多有關真相的細節。

川普也再度抱怨了譚德塞，重申美國提供給世衛的捐助資金是中國的 10 倍，但世衛卻以中國為中心，為了確保美國納稅人的錢能被妥善使用，美國政府正在仔細研究相關事宜。

除此之外，川普在記者會中也提到中國與世界貿易組織( WTO )，指責中國長期利用發展中國家的地位、透過世貿組織佔美國的便宜，而他不會允許這樣的情況再次發生：「中國獲准加入世貿的那天，對美國來說是最糟糕的 1 天。」

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