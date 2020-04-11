連續假期大量人流可能成為台灣新冠肺炎（COVID-19）疫情，走向社區感染的破口﹔針對五一勞動假期是否該延後？新北市長侯友宜今（11）日受訪時直言，延不延後並非重點，如何在風景地區以及封閉型的場館做好人潮管控，才是重點。

侯友宜指出，從清明節連續假期開始，新北市在風景特定區，已經採取錄影監視系統、人潮管控分流的方式來進行，今天再加強規定，風景區兩平方公尺內只能一個人，而且要保持社交距離﹔本次再加上停車場50％的管控，民眾透過APP手機了解能否前往。

侯友宜表示，近期夜市人流少了七、八成，完全可以體諒夜市經營的不易，中央總量管制的命令，希望業者能體諒並配合。

侯友宜也說，換個角度思考，現在將人流管控做好，還可以持續做生意，假如因為人潮沒有管控，造成交叉跟群聚感染，台灣可能面臨封城的危機，店面都有機會無法營業，相信攤商跟消費者能一同共體時艱。

此外，針對WHO幹事長譚德塞對台灣的不實指控，媒體問及市長看法﹔侯友宜回應，當前的共同敵人，只有新冠病毒，希望全球共同合作、好好打仗。

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