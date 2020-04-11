來自臺灣本島北、中、南保育專家，包括學者趙世民博士、蕭再泉小隊長、陳邦欽、環教志工吳尚繼，還有基隆推動潮境蔡馥嚀，鳥類專家黃光瀛博士等人，10、11日聚集的七美漁業資源保育區大會師，為七美的漁業資源保育大喊「加油！七美更美」。

澎湖縣七美鄉於民國88年畫設漁業資源保育區，卻苦無人力資源落實管理，近年七美民眾保育意識抬頭，向政府單位爭取相關補助計畫，投入社區自主管理，來自各地生態專家及關心資源保育的在地人士，與志工巡守隊在保育區岸際集結，進行海洋保育力量大串連，參與的人笑稱，「沒想到海洋保育，可以在七美『群聚感染』!」這次「群聚」，也宣示七美漁業資源保育的自主管理進階啟動。

七美島民以海為生，沿近海漁業為主要生計來源，近年因受自然環境及漁撈技術的影響，漁業資源日益減少，雖然在民國88年在西濱海岸畫設一漁業資源保育區，卻近20年缺乏落實管理。七美在地民眾3年前開始凝聚共識，希望落實管理，自主守護家鄉的漁業資源，108年由漁業署透過地方政府培育志工巡守隊計劃，輔導成立志工巡守隊。

為能更加落實管理，今年由保育區所在位置的平和社區發展協會，主動向行政院農委會林務局「社區林業–居民參與保育共生計畫」提出「巡守及資源監控保育計畫」，志工每天從早上到夜晚排班巡守及看顧保育區防風林，以及每個月一次下水進行資源調查。

今年2月社區再向海洋保育署「海洋保育在地守護計畫」提出「棲地復育與生物保育計畫」，增加每週下水巡游調查一次，一方面社區自辦「生態保育工作坊」，讓志工隊更扎根保育觀念；另由趙世民博士指導志工，並判斷棲地、物種，預計呈現客觀保育區資料庫及專業判斷，趙世民博士說，「保護區不只保護生物，希望七美漁業資源保育區，延伸出來的人文、海洋科普教育、造福當地居民，才是保護區最後的目的。」七美志工們透過兩個計畫，全面落實巡守與資源調查，使未來保育方向更有依據。