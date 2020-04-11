新冠肺炎疫情重創美國，目前確診和死亡人數仍在上升，截至台灣時間 11 日下午 2 點，全美已至少 501560 人感染， 18777 人因此死亡。美國 1 位護士近日就在臉書貼文，淚訴自己連日來在病房的所見所聞，沉痛表示「除了屍袋以外，幾乎沒有人能離開病房」。

根據外媒《每日郵報》報導，來自美國德州布朗斯維爾的 24 歲護士瑪佳思（ Aleixandrea Macias ），本週一晚間在自己的臉書上 po 文，當時她已經在專為新冠肺炎重症病患設立的臨時加護病房連續工作了 11 天，無奈看到的場景都是病人從生到死，幾乎沒有任何 1 位病人能再活著走出病房，最終都是被裝在屍袋裡離開。

「這些人都還很年輕，當中許多人平常都沒有健康上的問題，其中 1 位甚至還身兼 5 份工作，卻仍因為新冠肺炎病毒而倒下，這種病毒會殺人，病患遲早會死，我們只是在比賽可以讓他們維持半活的狀態多久。」

瑪佳思也表示，雖然自己原本的工作內容並不是待加護病房，但因醫院資源根本無法應付這麼多的病患，像她這樣的護士都得硬著頭皮去照顧新冠肺炎的患者。而最糟糕的是，過程中她常看見病人在接受插管治療前最後 1 次打電話給家人，而當他們因為施打鎮靜劑陷入昏睡後，他們的手機仍不時會響起，雖然祈禱這些病人能再次接起電話，但常常都事與願違。

「在我的護士生涯看過數百人死去，而他們通常是在親人的包圍下過世，還有機會和所愛之人說聲再見，但在新冠病毒來襲之際，沒有任何病患能夠好好跟親友道別，我無法向你解釋這有多痛、多真實」。瑪佳思並懇求大家，要多聽取醫療人員的建議、認真看待這次疫情，不要再以為病毒只會害死老年人，也感嘆本次疫情結束後，美國民眾勢必得面對創傷後壓力症候群。

截至發稿時間為止，瑪加思的貼文已吸引近 9 萬人按心情鍵或讚、約 7.8 萬人分享。不少網友都在留言區為她和美國祈禱，願疫情能早日過去，受傷的心靈也能被撫平。

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