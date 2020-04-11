大學入學面試即將登場，12日首先舉辦的「原住民族及離島地區醫事人員養成計畫」公費生面試由高醫大承辦﹔因應新冠肺炎疫情，校院設置了4間「戶外隔離試場」，提供居家檢疫、居家隔離或考試當天突然發燒的考生使用；同時藉由「動線分流」規畫等措施，全面加強防疫。

高雄醫學大學因應新冠肺炎疫情，校院總動員全面備戰，不但設置了4間「戶外隔離試場」，還出動專業護理師進行引導，如果有居家檢疫、居家隔離或考試當天突然發燒的考生，就會由「特殊路線」進入隔離試場；試場內部都裝設有個人筆電、耳機和應考說明等，全程將由面試委員以「視訊」方式進行面試，並全程錄音錄影，以確保考生權益。

不只設有戶外隔離試場，面對將有數百名考生進入校園考試，高醫大更是事前就做好「動線分流」規畫和「模擬演練」。應試當天請考生和陪考人員都必須佩戴口罩入場，陪考人員以1人為限，進入校園除了體溫量測外，也要求填寫TOCC問卷，問卷更增列了清明連假11個熱門旅遊景點。

為了區隔一般校內師生及考生，從校門口就設置分流路線，考生要進入考場皆由專人引導，並確保每人都保持1公尺以上的社交距離；同時設有戶外家長休息區，設置大型電視牆播放校院系所簡介影片外，也安排專人引導家長從戶外路線參觀校園，以多元友善的方式防止多人群聚達到防疫的效果。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：

因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。