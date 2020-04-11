澎湖縣政府農漁局在馬公鎖港海域杭灣打造「海洋花園」已見成效，目前有12家浮潛業者在此經營海上遊憩活動，成為最夯的旅遊模式，種苗繁殖場11日上午為了強化海底花園生物多樣性，創造多元遊憩體驗，在浮潛業者協助之下放流170隻燕魚，期望具有定棲特性的美麗熱帶魚能成為新嬌客。

農漁局長陳晶卉表示，目前鎖港杭灣有12家浮潛業者，每年參與浮潛體驗活動人次上看4萬5,000人以上，初估產值至少2,250萬元，今年雖受武漢肺炎疫情影響，導致澎湖觀光人潮銳減。

在澎湖縣長賴峰偉「防疫優先，超前布署」原則下，農漁局持續進行發放電解水消毒液、強化外籍漁工防疫宣導，同時縣府各單位也確實掌握境外移入人口名單及設置防疫旅館等措施，目前仍維持「零確診」病例。

除了防疫作為，縣府也加強觀光產業的基本功，持續推動各項策略，今日的燕魚放流即是希望為海洋產業注入活力，藉由多元的海洋生物亮點吸引觀光人潮，達到刺激經濟目的。

種苗繁殖場表示，燕魚又稱富貴魚，幼魚因體型體色優美，在觀賞魚產業中的應用較為普遍。背鰭、臀鰭及腹鰭軟條會延長，體型優美、泳姿優雅，且體色為帶點金的褐黃色，會擬態成枯葉，漂在水面的漂浮物之下躲藏，常獨自在內灣遨遊。屬日行性之雜食性魚類，主要是以藻類、砥棲無脊椎動物或小魚為食，歡迎民眾在疫情舒緩之後來澎湖浮潛。