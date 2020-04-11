2020木蘭足球聯賽今(11)天在台北田徑場閉門開踢，桃園國際本季多了3位重量級球員，包含中華隊主力前鋒陳燕萍今(11)天效力新東家首戰就踢進關鍵追平分寫下紀錄，幫助球隊終場和新北航源以1:1握手言和。

桃園市府去年底和國際男子、女子足球隊完成冠名合作簽約，女子隊台北國際本季改以「桃園國際」出戰木蘭聯賽，並多了3位中華女足隊主力，包含隊長丁旗、前鋒陳燕萍和後衛潘彥昕。

上半場第15分鐘，航源中場線附近開出漂亮定位球直搗球門，率先得分，不過2分鐘後，陳燕萍展現傑出的個人技巧，禁區邊遠射，幫助桃園國際扳平戰局。下半場桃園國際雖攻勢不斷但都缺臨門一腳，雙方1:1結束。

陳燕萍本季從花蓮女子隊轉戰家鄉球隊，首戰即進球，木蘭官方表示她是首位在聯賽中進球的桃園人，讓陳燕萍笑說，「還好進了第1球後面才不會有壓力。」

不過陳燕萍透露本季的目標不是進球，更想轉變成助攻腳色，增加自己的優勢。陳燕萍坦言3月才正式簽約桃園，一周3天練球時間，至今還在和新隊友磨合中，尤其隊中還有國高中生相當青澀，自己體能部分也需加強。

桃園國際牙買加籍總教練奧立佛（Oliver Harley）認為，3位中華隊國腳經驗豐富，是給球隊正向幫助，丁旗也表示首戰包含自己都太急躁了，失誤過多，相信個多時間磨合會一步一步提升。