在世界羽聯停賽前的最後一項賽事——全英公開賽，我國羽球「一姊」戴資穎順利奪冠，也搶回了世界球后寶座。近期BWF官網就針對她在這個賽事的「進化」寫了一篇專文，點出她之所以變得更加強大的原因。

這篇文章中表示，戴資穎去年在兩個主要對手變得更強的情況下，有些步履蹣跚，中國大陸好手陳雨菲在2019年全英賽、年終總決賽，以及2020馬來西大師賽3度將她挑落；而西班牙奧運金牌得主Carolina Marin，也中國和法國公開賽上取得對戰勝利。兩人都擅長在開局用強勢的打法，讓自己能夠進入到舒服的節奏之中。

不過在今年的全英公開賽上，小戴連續將此二人給擊敗，拿下含金量相當高的一冠。作者認為，這是因為戴資穎針對去年的情形作出了調整，球技已經進化為「2.0」的版本。她在這次賽會採取更多防守反擊，伺機帶給對手壓力。

「我認為她一直在等待我進攻，這就是為什麼她一直把球挑到後場的原因。她今天打得比我聰明，打得方式有些不同，我們彼此非常了解，因此需要為每場比賽制定不同的計劃，下一次我必須採用另一種策略來作戰。」Marin如此說道。

而在全英賽決賽，小戴面對陳雨菲用了一樣的方式來取勝，對手的攻擊都在她精湛的防守下被巧妙化解，並且此役她表現的更有耐心。「今天，我一直提醒自己，要贏球，我必須非常有耐心，因為陳雨菲是一個專注且快速的選手。」

戴資穎也表示她珍惜在場上的每一刻，並盡自己所能的提高比賽水平。文章結尾作者也表示，在進化過後的戴資穎之後是否會帶來更多驚奇？值得大家期待。