國防部11日晚間證實，中國遼寧號航空母艦與6艘戰鬥支援艦艇，已通過沖繩本島和宮古島之間的水域，向南行駛，預計11至12之間會通過台灣東部海域，國軍正高度關注艦隊動向。台灣基進立法委員陳柏維痛批中國近年窮兵黷武，意圖向外侵略，積極擴充海軍，並不斷出動機艦對我挑釁，嚴重破壞區域安定與和平。

陳柏惟12日凌晨發臉書痛批中國起源的武漢肺炎病毒危害全球，包含美國第七艦隊（西太平洋、印度洋）雷根號航母、第三艦隊的卡爾文森號、尼米茲號、羅斯福號，都有官兵確診，而第三艦隊另外一艘史坦尼斯號則在諾福克軍港大修。美國在太平洋唯一一艘能用航母，只剩下今年初剛結束294天全球部署，停靠在聖地牙哥，目前並未執行任務的林肯號。

陳柏惟指出，中國眼見美軍戰力真空，不但幸災樂禍，還堂而皇之的公告周知。解放軍竟然在他們的英文網站上，清楚表示「武漢肺炎（Covid-19）疫情大為減損美國海軍在亞太地區的軍艦部署能力」。

陳柏惟表示，根據情報，遼寧號正往南海移動，而上個月中國公務船隻才在南海撞沈越南漁船，此類海上低強度衝突，就如同先前中國鐵殼船攻擊我海巡艦艇，恐怕成為中國挑戰周邊國家，得寸進尺的試探步。我軍必須特別小心，共軍藉機生事，測試鄰國底線的侵略性舉動。

陳柏惟呼籲國防部除了持續追蹤共機艦動向，讓資訊公開透明外，國軍也需持續監視匪艦動向與海上演訓項目，並與盟國做好情報交換，做好相對應戰備。

文末，陳柏惟提醒，日本與美國除衛星以外，都維持著強大的海航定翼機偵蒐能量，對於監控共軍船艦和搜集電子參數更加有利，本次遼寧艦就就由日本海軍自衛隊的P-1海上反潛巡邏機發現，台灣在這方面的持續監控能力仍有待強化。陳柏惟認為，不論是有人機的增購升級，或是大型無人機的建立，都會讓我軍的偵查能量增加，更能因應共軍機艦頻繁繞台的挑釁作為，也希望國防部能持續思考、研擬這方面的建軍方向與策略運用。