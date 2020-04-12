新冠肺炎肆虐全球，疫情仍持續擴散，由於日前台灣爆發大量歐美回國人潮，出現不少境外移入案例，中央流行疫情中心指揮官陳時中 19 日曾警告「未來兩周是關鍵期」，另也擔心清明連假會爆發另一波本土感染疫情，不過，所幸一周後，去過 11 大危險風景區的民眾並未出現確診個案。對此，台大醫師施景中昨（ 11 ）日在臉書貼出一張圖，透露 2 周關鍵期現在已過，並感動直呼「我們守住了！」

施景中在臉書表示，指揮中心在 3 月 19 日曾說「未來兩周是關鍵期」，因為當時大量歐美回國人潮湧現，且當時歐美的疫情正處於爆發狀況；指揮中心副組長莊人祥則說，「境外移入若持續高於本土病例，疫情狀況會比較好；但如果反過來，是本土、未知感染源病例飆高，這對台灣很不利。」

施景中並貼出一張圖片指出，果然那 2 周內病例數急遽增加，2 周關鍵期現在已過，歸國潮已減低，最近 5 天，確診個案已降至個位數，且均以境外移入為主。至於清明連假擔心本土感染方面，昨天張上淳教授說，目前一周過去，去過 11 大危險風景區旅遊的人，沒有任何一例被確診。

這樣的好消息讓施景中不禁直言「雖然現在樂觀還太早，但我覺得，我們已經守住了。」並謝謝指揮中心、所有的防疫人員不眠不休的辛勞，同時也不忘呼籲大家「繼續幫忙，守住戰果。」（編輯：許苡晴）

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