竹科人搶手翻了　最愛竹北高鐵特區

▲竹北高鐵特區，擁有交通最便捷的雙鐵及國道一號。（圖/公關照片）

新竹購屋族群大多為高收入的竹科新貴，其中商務客最愛高鐵特區，擁有交通最便捷的雙鐵及國道一號、竹北交流道，房價卻只有台北市的3分之1價格，會購買此區的客戶都是高收入眼光精準的竹科新貴，高需求支撐房價不降反漲， 也吸引許多知名建商像是豐邑建設、富宇建設、遠雄建設，以及在地建商坤山建設、椰林建設及春福建設等，前來插旗推案。





高鐵特區綠地多，光是綠地公園面積就約18.05公頃，整體居住氣氛悠閒，頗有美式生活感。周邊擁有百貨、影城等議題，近年來房市交易討論度熱絡買氣皆高，有繼台北之後，第二個天龍國的姿態。尤其是今年7月即將開幕的竹北第一家百貨商場「大遠百」，屆時開幕後，所有竹北消費力將火力集中在大遠百商圈，讓竹北成為時髦城市，商場成形後預估可為當地帶來超過1000個就業機會，周邊影城與辦公大樓也會帶來超過1500個就業與流動上下班人口。





除了大遠百開幕有話題，竹北唯一一座也是第一座五星級影城「竹北市自強七街立體停車場BOT案」，未來將與龍祥電影集團合作，打造五星級電影院與特色美食商城，影城一共規劃有15個影廳，提供1,500個席位與600個停車空間，此外還將釋出300坪的公益空間，為竹北提供最多元的生活消費與休閒機能，預計2021年初動工，2022年完工，將創造竹北大量的就業機會。



▲新竹購屋族群大多為高收入的竹科新貴，其中商務客最愛高鐵特區，擁有交通最便捷的雙鐵，房價卻只有台北市的3分之1價格。（圖/公關照片）

一個城市除了商圈影城外，行政資源也很重要。竹北還有剛開幕不久的竹北國民運動中心，坐落光明六路與莊敬南路口，為新竹縣第一座國民運動中心，全館為全齡化設計，市民可享受到各式運動課程與場館體驗，基本的球類、有氧、飛輪、瑜珈課程，也有專業私人一對一課程，以及全新竹唯一的MX4專業訓練課程，健身房內設包括泳池、健身房、籃球場、羽球場、壁球室等150堂以上課程，讓一家老小都可以在竹北國民運動中心一起運動。





竹北高鐵特區之所以可受到買方青睞，建設利多是支撐買氣與行情的關鍵，加上高鐵特區除了有交通優勢，將開幕的遠百新世紀、影城BOT案、竹北國民運動中心等建設，生活機能也到位，仰賴已成熟的光明一路美食街、文興路餐廳一條路、高鐵站前的6+PLZAZ，難怪成為竹科人移居首選。





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