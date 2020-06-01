20年後美麗蛻變！ 關埔接班人「介壽段重劃區」

素有關埔接班人稱號的介壽段重劃區，位於新竹市東區、新竹科學園區門戶，為竹科周邊唯一重劃區，高地段價值與稀有性為大新竹地區最有潛力的明日之星。介壽段重劃區前身為煉油廠，過去閒置20多年，由太睿機構打頭陣，帶領另外三家大建商入內參與投入開發，歷經9年多時間，費盡千辛萬苦整合出3.4公頃土地，4家建商一共5案僅釋出1057戶，採一次全區開發，未賣一戶少一戶，未來不再有新供給量，需求高於供給，成為新竹市一級推案戰區。





介壽段重劃區地段具備優勢，位處台灣最高含金量的竹科門戶，綠覆率超過40%，擁有4,000多坪綠帶，鄰近40米林蔭大道介壽路、靜心湖，為新竹最宜居的地段。出入者皆為科技菁英與高收入科技企業主、主管，擁有便捷的交通優勢，距離國道一號新竹交流道約5分鐘的路程，台68公道五路交流道約7分鐘，另有台鐵六家線新莊車站，可通勤至高鐵新竹站、新竹火車站，南來北往相當快不塞車，距離竹科約1分鐘距離，對竹科人來說與公司距離近，不擔心加班回家要舟車勞頓。



▲擁有便捷的交通優勢，距離國道一號新竹交流道約5分鐘的路程。（圖/公關照片）

除了交通超方便外，生活機能也到位。介壽段重劃區有光復路商圈、關東商圈及金山街三大商圈圍繞，若想要到好市多與迪卡儂，開車約7分鐘，光復路商圈擁有驚人商機，光是商家就多達1,500家，家庭主婦要採買鮮果蔬食可往關東商圈的傳統市場，金山街商圈則離竹科園很近。



▲擁有便捷的交通優勢，距離國道一號新竹交流道約5分鐘的路程。（圖/公關照片）

對新婚家庭與有教育學區需求的客層來說，介壽段重劃區擁有明星學區優勢，除了世界高中外，步行5分鐘可到竹科實驗中小學，另有新科國中、關東國小，學齡兒童皆可就近入學，小孩每天睡飽再上學，吸收力好。另有，新科國民運動中心、金山圖書館，孩子就近走路上學，放學要溫習功課，可到家附近的圖書館，爸媽在竹科工作，孩子在家附近的學區就讀唸書，大人下班後，順道載小孩回家，大人放心小孩安心求學。





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