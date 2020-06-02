買房要趁早　中生代購屋務實為上策

▲金融機構推出的首購族專案，不僅利率紛紛調降至歷史新低，最長還款期限甚至可達40年 。（圖/公關照片）

▲ 買房就應以學區或公園宅為主，方便日後接送小孩上下學。（圖/公關照片）

受到高房價的影響，過去傳統定義的首購族如今已延至35到40歲，首次換屋的年紀也隨之推遲到40歲之後，換言之，有相當比例的民眾，往往已屆中年才面臨第一次買房，或第一次換屋的人生重大抉擇。相較於新世代年輕族群，這批具備一定經濟基礎與社會歷練的「買房新手」，購屋時又該注意甚麼？首購族向來是申請房屋貸款的主力，根據聯徵中心的房貸統計資料，2019年第1季申請房屋貸款的主要年齡層落在35到40歲，占整體比例近2成，但若回溯至2015年之前，市場上的買房主力仍是30到35歲，顯示近年申請房屋貸款的年齡層有逐漸偏高的趨勢，且2015年是明顯的分水嶺。對此，房市專家分析，2014年是這波房市10年多頭的轉折點，也是房價的高點，從聯徵中心的這份資料來看，首購族的年齡層延後，與高房價脫不了關係，不少原本計劃在35歲前購屋的民眾，因為買不起房而延遲至35到40歲才實現第一次購屋，也讓所謂的首購族不再與「年輕人」畫上等號。此外，現代人因為觀念改變，比較晚才有結婚成家等購屋動機與需求，對於買房較無急迫性，加上房價高，打算先租屋觀望，等到真的有需要再買。因此，即使這類年過35歲的中生代族群，普遍都已具備一定的經濟基礎與實力，卻寧願先將資金用來做其他投資，或者出國玩樂，也是首購年齡提高的原因之一。不過，專家表示，隨著近年租金不斷飆高，當租金水準已逼近房貸支出時，這些人遲早也是得面臨購屋抉擇。既然早買晚買都要買，不如趁著還年輕，利用這波房價修正積極尋覓適合標的，也順便累積一些看屋與購屋經驗，還可避免日後需要換屋時的交易風險，或隨著房市起伏追高殺低，蒙受更大的損失。專家也指出，由於房貸放款動輒20年起跳，一般銀行在核定貸款的時候，除了會將收入多寡與穩定收入來源作為評定標準，年齡也是重要考量，因此若有自住需求，與其一再觀望，不如利用金融機構為了搶攻首購房貸戶釋出的優惠，再搭配政府優惠房貸替房貸減壓，趁早買下能安身立命的地方。例如最近金融機構推出的首購族專案，不僅利率紛紛調降至歷史新低，最長還款期限甚至可達40年，對於剛結婚或是小孩剛出生，正值用錢之際的中生代購屋族而言，隨著房貸月繳金額負擔減輕，就有餘裕可以進行旅遊基金、子女教育基金等儲蓄規劃，維持一定的生活品質。在購屋區段的選擇上，房產專家則建議，不論是首購或首次換屋，都應以自身需求為首要考量，由於中生代族群日後還會經歷生小孩、小孩長大，以及退休等不同人生階段，房子的未來轉手性相當重要，因此，身處這個階段的購屋族，應盡量選擇成熟商圈，以及未來好轉手的產品。專家指出，選擇區段要把握「不盲從」的原則，挑選自己熟悉的生活區域，並設定好未來5~10年需要的生活機能。切記千萬別找自己陌生的區域，一來熟悉生活圈需要時間，若選擇的是重劃區，也應盡量挑選發展已初具雛形的開發中重劃區，避免入住後還需要好幾年才有完整的生活機能。若是新婚族計劃有小孩，買房就應以學區或公園宅為主，方便日後接送小孩上下學，或是讓小孩能就近到附近公園「放電」，不必強求一定要有捷運。格局的挑選也不一定非得房間數多才是好，能買到標準3房自然好，若3房總價高，非能力所及，先買2房等小孩長大一點再換3房，也是折衷務實的好方法。最後，專家也建議，相較於年輕人，中生代購屋族群的社會歷練往往更豐富，也懂得更多的社交技巧，不妨可以多跟房仲與建商交朋友、打關係，沒事就多去看房子，甚至是多看新聞，時時留意政府何時釋出優惠房貸，或是怎樣的房子可以貸到優惠條件等，都是值得花時間做的功課。

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