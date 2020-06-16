終於解禁了！ 剛需買氣旺　新北這五區最熱絡

總算走過疫情，解禁後的現在，全民生活與產業逐步回歸正軌，隨之而來是報復性買氣，尤其房地產市場，剛需買氣熱度從第一季醞釀至今，專家預言台灣防疫得當，各層面與國際各國比較起來，影響幅度有限，主要是消費者信心有待恢復，如今解禁了，消費者信心指數飆升，不僅有一波報復性消費，擔心會有一波報復性漲價，對於有購屋需求的民眾來說，現些段低利率，購屋成本低，應該要趁機進場，即買即保值，掌握交通、機能與房價有優勢的新北黑馬五區新店、土城、蘆洲、汐止、林口最受到自住客青睞。



這波強勁的剛需自住客，其中包含首購與首換客，最在乎交通與生活機能，總價帶掌握1500萬內的產品，最大需求房型為2~3房，新北最火熱戰場就屬新店央北重劃區，擁有最強雙捷運小碧潭站、環狀線十四張站優勢，交通路網仰賴水源快速道路、環河快速道路、秀朗橋、安坑交流道等，雙北市零距離往返便利，區域內生活機能完熟，享中央路、IKEA、京站等大型商場機能，吸引眾知名大建商潤泰、大陸、長虹等進場，均價6字頭，未來有機會站上7字頭，成為新北一級戰區。



▲土城區暫緩重劃區，生活機能享有海山商圈、中央路商圈、頂埔科技園區以及日月光廣場商圈。（圖/公關照片）

第二戰區為土城區暫緩重劃區，緊鄰在板橋核心區，本身享有捷運海山站、土城站雙捷優勢，以及台65線快速道路，自從環狀線開通後，身價更是扶搖直上，同樣吸引大型建商茂德、新潤興業入內地開發，生活機能享有海山商圈、中央路商圈、頂埔科技園區以及日月光廣場商圈，並具備土城醫院資源，是由長庚團隊進駐，超過4500個醫護人員進駐，房價站穩4字頭，未來還有捷運三鶯線的加持，吸引在鄰近園區與醫院就業的首購與北客換屋族。





新北與北市一橋之隔的蘆洲、汐止、林口，則吸引懂精算的首購與換屋族前來選購，其中蘆洲因緊鄰士林與大同區，端賴橋樑聯繫雙北，房價卻可省下一半，另外蘆洲站旁的南港子重劃區也很火熱，雙公園彩虹與柳堤環繞，還有明星學區以及國民運動中心機能，三條繁榮的長榮路、永平街、光榮路商家林立，生活機能無虞，也是新北買氣最暢旺的區域之一。



▲林口A8與A9站，自從機場捷運開通後，直接打通區域房價的任督二脈，30分鐘內可直達北車轉運站，區域內機能自成一格。（圖/公關照片）

另外，位於內湖與南港核心點的汐止區，地利佔盡優勢，左轉南港，直走內湖，區域房價僅3字頭，與南港內湖相比，遠遠省下1/2以上，交通也發達，通勤除可仰賴國道1號與3號，還有基隆輕軌交通利多，並增設有國泰醫院與Costco好市多2站，預計2022年動工，現階段進場購屋，捷運到位完工後，勢必擁有一波漲幅。





最後壓軸熱區就屬林口A8與A9站，自從機場捷運開通後，直接打通區域房價的任督二脈，30分鐘內可直達北車轉運站，區域內機能自成一格，三井Outlet、國賓影城、華納影城、環球購物中心、林口行政園區等，並有多所國際學校在內，未來話題十足，指標計畫為「林口媒體園區」，招商案由三立、東森、三井投資逾240億元，打造林口成為台灣坎城、創造1.5萬就業機會，未來林口區房價有機會站上5字頭。





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