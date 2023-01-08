包子由來報你知！感謝諸葛亮發明　當初拿來做「這件事」

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-台灣所吃的饅頭沒有內餡，包子才有內餡，但在中國有些地區，這兩種食物意思正好相反
市面上賣的包子琳瑯滿目，新款舊款各有支持者，Size也是有大有小、口味有甜有鹹，但你知道包子的由來嗎？據說包子是三國時代諸葛亮發明的，原來《三國演義》曾寫道，當年諸葛亮收服孟獲後，準備渡過瀘水班師回朝，沒想到河面上卻起了大風浪，據當地人說必須要以49顆人頭祭河，但諸葛亮臨機一動，命廚師將麵團作為人頭的外型，內餡塞入牛羊肉祭河，大家才平安過河，後來這項手藝就被流傳下來，演變成現在的「包子」了！
有看過《中華一番》這部卡通的朋友，一定對「白羅家」印象深刻，「白羅家」的最後傳人「麵點王羅根」（不是手裡有爪子那位），他的第一代祖先就是追隨諸葛亮的麵點師，包子就是「白羅家」發明的，所以劉昂星一群人在知道比賽項目是包子的時候，才會一群人都「結屎面」。其實《中華一番》中引用的故事在《三國演義》，第91回就有寫道，當孟獲被孔明七擒七縱，打得心服口服，後來蜀軍準備班師回朝時，正要度過瀘水卻起了大風大浪，這時候孟獲向諸葛亮說：「以前都是用49顆人頭祭河，保證平安無事，還會連年豐收。」
但是諸葛亮一聽不得了，「我堂堂大漢丞相，怎麼可以再濫殺一人？」沉思了一陣子後，突然一道電流穿過太陽穴，雙眼露出精光「有了！」隨即便傳令廚師將麵團做為人頭的外型，內餡塞入牛羊肉，名曰「饅頭」，用以祭河，後來蜀漢大軍一群人總算平安渡河，這種食品也流傳了下來。
所謂的「饅頭」，一開始的本意應該是「蠻頭」，也就是「蠻人之頭」的意思，後來才寫作「饅頭」，少了恐怖感，多了一份親切感。有趣的是，台灣所吃的「饅頭」是沒有內餡的，「包子」才是有內餡的，而中國則有些地區，對這兩種食品的指涉意義剛好是相反的。早餐要多吃點才有力氣工作，就多塞兩顆饅頭吧。（文／黃彥昇）