星雲大師留下無數「舍利子」是什麼？跟火化溫度竟然有關

▪佛光山開山宗長星雲大師圓寂，荼毘後燒出無數舍利子
▪舍利子的成因雖然仍有待考證，但推測有3大成因：僧人長期茹素、骨頭殘餘、人體內的結石
▪坊間流傳不少號稱舍利子製作的佛珠或商品，購買前應該多考證
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眾所皆知，當初釋迦牟尼佛火化時，留下了舍利一石六斗，包含了一塊頭頂骨、兩塊骨、四顆佛牙還有中指指骨，另外還有約84,000顆珠狀舍利子。舍利子的形成原因目前國際間尚無研究定論，但流傳了許多說法，以下整理幾個較常見的舍利子3大成因：
原因1：僧人長期茹素
僧人長期吃素攝取了大量的纖維素和礦物質，再經過人體的新陳代謝後，可能會形成大量的磷酸鹽、碳酸鹽等，沉積在人體體內後，就成了我們看到的舍利子結晶體。目前全世界茹素人口眾多，但茹素者往生遺體火化後發現舍利子的例子仍不在多數。
原因2：骨頭殘餘
人類體內有許多細小的骨頭，這些小骨頭在燃燒後會因為重結晶現象而產生舍利子結晶體，台灣曾有研究分析某僧人的舍利子，後來發現主要成分和人類骨頭成分相近，也曾有人推斷舍利子的來源應是人類的牙齒。
原因3：人類體內結石
不少人認為舍利子應是人體內的結石，膽結石、腎結石或是膀胱結石皆有人提起，但其實這些結石的成分和舍利子的成分仍有差異，因此結石的說法較不為人所接受。
以佛教的立場解釋，僧人遠離淫慾，且長時間勤修「戒、定、慧」，因此舍利子是僧人們苦心修行所得來的福報和成果。後來也有科學家指出，舍利子的出現可能和現代科技結合火化技術有關，若火化的溫度控制在攝氏600度到1,600度之間，進行低溫焚化，那麼骨頭內的碳酸鈣便有機會與人生前攝取的多種鹽類結合，燒結出漂亮的陶瓷狀結晶，這就是舍利子。
因為舍利子的稀有、珍貴，且眾人相信舍利子是集結功德、福氣的結晶，因此大家也相信舍利子具有消災解厄、趨吉避凶的功用，坊間更有許多號稱是以舍利子製作的佛珠、佛牌等物，價格多高得嚇人，購買前記得貨比三家，找信任且公正的店家。（編輯：連宜方）
資料參考：維基百科－舍利