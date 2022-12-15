大S經紀人嗆非大陸籍！張蘭終於認了是外國人：犧牲小我

酸民慘了！歐陽靖曬健保繳費證明　爆氣打臉：再誹謗就告

▲歐陽靖大動作反擊酸民。（圖／歐陽靖臉書）
▲歐陽靖大動作反擊酸民。（圖／歐陽靖臉書）

娛樂中心 / 綜合報導

旅日作家、女星歐陽靖日前宣布與日籍男友結婚，同時透露已經懷孕5個月，雙喜臨門讓粉絲相當驚喜，不過當她表示將返台待產，竟遭一票網友辱罵「別把病毒帶回來」、「嫁到日本就別用台灣健保」，對此，歐陽靖決定挺身捍衛自身權益，不僅公開健保繳費證明，還聲明不排除對酸民提告。
 

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲歐陽靖與日本攝影師RK（右）在東京完成結婚手續。（圖／歐陽靖臉書）


歐陽靖今（27日）發長文說明立場，透露幾天前提早從東京返台，目前正進行居家檢疫，身體狀況一切正常。她說先前表態要回台生小孩，幾天來收到很多留言，如「妳不要臉！我也是住在日本的人，我都沒打算回台佔用醫療資源了...」、「妳有種嫁出國就不要回台灣」、「妳最好就不要得肺癌危害大家」、「健保毒瘤夾著尾巴滾回日本吧」！




▲歐陽靖提早返台。（圖／歐陽靖臉書）


對於網友的負面批評，歐陽靖坦言一邊看一邊掉淚，這幾天已經感覺到身心俱疲，不過也透露寫這篇文章的心情「有點爆氣」，她說：「我想要重申一次，不是每一個現在從國外回台灣的人，都是『想佔用台灣醫療資源的壞人』...我回台灣當然不是為了佔用醫療資源，我現在身體很健康，也希望永遠不要用到健保！」



歐陽靖同時附上手拿健保繳費證明的照片，也解釋為何不待在醫療技術也很先進的日本，偏要在這時候回台灣，她說自己與老公必須工作賺奶粉錢，且兩人工作性質都必須外出，而東京疫情日漸失控，政府也不排除將東京都封城，加上考量寶寶健康，在與媽媽譚艾珍商討後，決定儘早回台灣待產，並尋求在台灣的工作機會。






▲歐陽靖出示健保繳費證明。（圖／歐陽靖臉書）


文末，歐陽靖再次聲明：「接下來，如果再有人用情緒性字眼毀（誹）謗我、或是刻意影射我佔用台灣醫療資源，無論是公開留言或私訊，我一率蒐證提告。」



貼文發布才2小時，已近3萬人按讚，網友紛紛應援：「自國外回家是我們的遷徙權利，遵守規範檢疫，已善盡公民的道德與守法，無知酸民的說三道四不足掛齒，謹祝福平安喜樂，生個健康寶寶」、「支持提告！不是每個回台灣的都是煌庵（黃安）」、「歡迎回國，別理那些鍵盤魔人」、「孕婦心情很重要，不要因為他們影響心情」、「台灣最近幾年產生很多鍵盤霸凌者！建議不要姑息！一個一個揪出來提告！讓他們知道言論自由不能無限上綱」！（編輯：楊穎軒）





















▲歐陽靖全文。（圖／歐陽靖臉書）
▲歐陽靖全文。（圖／歐陽靖臉書）




※【NOWnews 今日新聞】提醒您：



因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。


歐陽靖返台待產遭罵「不准回」　痛哭：想保護寶寶錯了嗎

憂空服員成防疫破口　雞排妹怒：看台灣鯛民怎樣霸凌他們

日本藝人首例！志村健確診新冠肺炎　

過年有望和福原愛團圓？江宏傑吐真實心聲：一定積極處理

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀