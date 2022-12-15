酸民慘了！歐陽靖曬健保繳費證明　爆氣打臉：再誹謗就告

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▲歐陽靖與日本攝影師RK（右）在東京完成結婚手續。（圖／歐陽靖臉書）
歐陽靖今（27日）發長文說明立場，透露幾天前提早從東京返台，目前正進行居家檢疫，身體狀況一切正常。她說先前表態要回台生小孩，幾天來收到很多留言，如「妳不要臉！我也是住在日本的人，我都沒打算回台佔用醫療資源了...」、「妳有種嫁出國就不要回台灣」、「妳最好就不要得肺癌危害大家」、「健保毒瘤夾著尾巴滾回日本吧」！
▲歐陽靖提早返台。（圖／歐陽靖臉書）
對於網友的負面批評，歐陽靖坦言一邊看一邊掉淚，這幾天已經感覺到身心俱疲，不過也透露寫這篇文章的心情「有點爆氣」，她說：「我想要重申一次，不是每一個現在從國外回台灣的人，都是『想佔用台灣醫療資源的壞人』...我回台灣當然不是為了佔用醫療資源，我現在身體很健康，也希望永遠不要用到健保！」
歐陽靖同時附上手拿健保繳費證明的照片，也解釋為何不待在醫療技術也很先進的日本，偏要在這時候回台灣，她說自己與老公必須工作賺奶粉錢，且兩人工作性質都必須外出，而東京疫情日漸失控，政府也不排除將東京都封城，加上考量寶寶健康，在與媽媽譚艾珍商討後，決定儘早回台灣待產，並尋求在台灣的工作機會。
▲歐陽靖出示健保繳費證明。（圖／歐陽靖臉書）
文末，歐陽靖再次聲明：「接下來，如果再有人用情緒性字眼毀（誹）謗我、或是刻意影射我佔用台灣醫療資源，無論是公開留言或私訊，我一率蒐證提告。」
貼文發布才2小時，已近3萬人按讚，網友紛紛應援：「自國外回家是我們的遷徙權利，遵守規範檢疫，已善盡公民的道德與守法，無知酸民的說三道四不足掛齒，謹祝福平安喜樂，生個健康寶寶」、「支持提告！不是每個回台灣的都是煌庵（黃安）」、「歡迎回國，別理那些鍵盤魔人」、「孕婦心情很重要，不要因為他們影響心情」、「台灣最近幾年產生很多鍵盤霸凌者！建議不要姑息！一個一個揪出來提告！讓他們知道言論自由不能無限上綱」！（編輯：楊穎軒）
▲歐陽靖全文。（圖／歐陽靖臉書）
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