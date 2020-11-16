初聲／謝炳金、謝洧銘珍藏館　留住台灣木雕人才

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說到三義，最著名的莫過於是木雕產業，謝炳金謝洧銘珍藏館的創辦人謝洧銘，回憶起小時候說：「我從小生長在三義，一條巷子裡有二、三十戶人家，有近八成家裡都是從事木雕產業。」謝洧銘也生長在這樣的環境下，從小耳濡目染，培養出聞木味、看木紋的技能，也對木雕產生了濃厚的興趣。
正是因為他的爸爸謝炳金也是從事木雕業，深知這行業的辛苦也擔心木雕產業的沒落，反而不希望謝洧銘踏入這個行業。家中排行老大的他，下面有兩個弟弟和一個妹妹，只有他對木雕特別感興趣。
但是，為了以後有份穩定的工作，他便聽家人的話高中就讀仁德護理科，後來因緣際會下轉科系到了復健科，但他坦言：「其實醫療不是我的興趣，是家裡不希望我做木雕這個行業，也認為木雕是夕陽產業。」當時不僅家裡反對他踏入木雕業，連謝洧銘同學的爸爸，也勸他繼續在醫院工作，不要回來做木雕。
但是這些都不能澆熄謝洧銘想投身木雕業的熱情，他不顧一切，過程中也因為父母的反對而不敢向他們借錢。「當時和兄弟姊妹集資了三萬塊，從大陸進口樟木關公，一間店只有三尊關公開始賣到現在。」謝洧銘笑著說。當時他的父母親認為，只要孩子開店沒有成功，就會乖乖回醫院上班，沒想到謝洧銘一路堅持到現在，直到今日，在三義有兩間珍藏館及展示工廠。
多年來如一 堅持自己設計
儘管和許多木雕師傅配合，但謝洧銘仍堅持每件作品自己設計、 若是師傅雕刻完的作品，他也會親自修改，直到自己滿意為止。在第一線的他，了解顧客想到的是什麼，這樣不僅能設計出顧客滿意的作品，也能確保不浪費任何珍貴的木材。
謝洧銘說：「設計在於巧思，朽木也能展現風華。」在其珍藏館中就有不少樹瘤的作品，當他在介紹每件作品時，都能說出其背後的故事，以及背後代表的意義。一塊朽木，一經他巧手設計，便能散發最大的光芒，這也是他在三義木雕圈保有一席之地的原因。
父子兩人首開先河，提供平台，設計創新且創意的作品，並且和木雕師合作，成立珍藏館，營造地方產業的新氣象，傳承木雕藝術的文化資產，持續為木雕奉獻的他，在三義高中成立木雕班，希望讓傳統技藝在新一代持續傳承下去。
受貴人幫助 飲水思源回饋警界
提到創業到現在心路歷程，謝洧銘說：「老天爺對我很好，在創業的過程蠻順遂的，還有一群貴人願意支持我。」他所提到的貴人，正是國道的公路警察，因為在醫院服務的關係，結識了國道警察，變成好友，而他們也成為謝洧銘最大貴人。
因為剛開始創業沒有客人，店裡只有三尊關公像，因為警察拜關公，他們便向謝洧銘購買，往後有警察同仁新居落成、結婚、升官，也都固定向他買作品，也因為這些警察的幫助，才有今天如此規模的珍藏館，從原本的三尊關公到現在一間店有兩千多件作品。而謝洧銘也飲水思源，投身警界加入警友會，藉此回饋警界同仁。
尋找自己的定位 不斷學習新事物
被問到要如何在競爭激烈的三義木雕街生存，謝洧銘說：「想法及經營模式最重要。」早期的木雕師傅雕刻觀音，都做得很矮胖，不太符合投頭身的比例，於是他便改良了這點，將觀音像的比例拉長。「我們一直不斷地在改變，在了解客人要的是什麼」他說。
另外他也提到最重要的一點 — — 「學習」。謝洧銘堅定的說：「我沒有放棄任何一個學習的機會。」他也提到當時在醫院半工半讀，除了西醫之外，還另外自己去學了中醫醫療，雖然明白自己未來不會從事相關行業，還是堅持學習新的事物。
謝洧銘說：「我認為人生有三個方向的學習：旅行、讀書、與人交談。」在工作的過程中，他也結識了許多好友，和不同客群交談的經驗，也能帶給他創作的靈感，被問到如果沒有靈感時該怎麼辦，他說：「面對沒有靈感時，也不用刻意要做出什麼，那樣是暴殄天物。」一塊好的木頭，需要好的雕刻師傅，也需要好的設計師，才能發揮綻放最耀眼的光芒。
一直到現在他還是會為自己規劃課程並訂定目標，「我每一年都給自己設定不同的學習，我都一直在不同領域的學習當中去精進自己。」他說。充分實踐活到老學到老的精神。現在正在學習盆栽藝術的謝洧銘，也因為學習的不同領域的事物，對於木雕的創作，也有了更多靈感。他笑說：「因為不管是盆栽還是木雕，這些都是美的事物，能夠和藝術融合。」
被問到因為武漢肺炎疫情的關係，在生意上是否受到影響，他說：「這次的疫情其實在我們來講是沒有太大影響，反而是成長，因為我們涉獵的角度跟別人不一樣，我們的定位也和別人不同。」也因為經過醫療單位的洗禮，對生與死的看法和一般人不同，創作出的作品也會不同。謝炳金謝洧銘珍藏館和其他人最大的不同在於，客群主要是金字塔頂端的企業，他們大多需要值得收藏的藝術品，也應證了謝洧銘說的：「找到自己的定位很重要。」
大陸發展快速 台灣木雕將如何自保？
面對大陸人才輩出，發展快速，台灣的木雕業該如何自保，他表示，台灣是一個寶島，我們有的紅檜、檜木、肖楠、牛樟⋯⋯等木材，大陸都沒有，這是老天爺給台灣最好的寶藏，大陸沒有辦法取代，也不能取代，因為，雕工可以複製，但材料卻沒辦法複製。
他也提到，台灣所擁有的除了珍貴的資源，還有不可取代的文化藝術涵養，這是大陸無法模仿的。只要記得，永遠都要明白自己的定位，不要盲目地追隨他人的腳步，就不會被淘汰。
想投身木雕產業 謝洧銘只說一句話
對於現在想投身木雕業的年輕人，謝洧銘有什麼話想說？他只說了一句話：「要先能夠放下手機。」雕刻一件作品需要百分之百的專注，他自己在雕刻時甚至廢寢忘食，直到做到可以銜接下個階段時，才肯休息，這是他自己的堅持，也是對作品品質的要求。如果因為社群軟體而分心，再回去雕刻時，便會有銜接不上的問題，因此他認為，能夠放下手機，專注地完成一件事才是最重要的。這不僅僅是在木雕行業，做任何事情都是如此。