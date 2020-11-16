初聲／以女兒為名　何歡劇團將愛帶給病友

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二〇〇三年正式成立的何歡劇團，是一個在兒童癌症病房、安寧病房、老人安養中心、孤兒院巡迴義演的公益劇團。團長何懷安離開華岡藝校後就開始從商、做生意，曾旅居菲律賓經商二十幾年，直到三歲的二女兒何歡得到眼癌後，生涯才就此轉變，開啟他的劇團人生。
他陪著女兒來回醫院，熬過手術摘眼、一次又一次的化療，在治療的兩年期間，何懷安看到了許多重症兒童和傷心的父母，日夜在醫院裡承受壓力，而自己的女兒也對醫院懷有濃厚的恐懼感，他想：「今天女兒可以出院了，那些還沒康復的孩子呢？他們能跨過心理的坎嗎？父母的壓力又該如何緩解？」，何懷安的心裡便一直思索能幫助他們的辦法。
在二〇〇三年初，何懷安帶領他在台灣戲曲學院的同學與菲律賓的公司員工，一同參與了慈濟在菲律賓的萬人義診，現場的排隊隊伍非常冗長，他和同學們便突發奇想，開始表演給排隊的居民看，排解他們等待的時間，沒想到表演引起了民眾劇烈的迴響，慈濟執行長甚至正式邀請他們正式上台演出。
在這次的義診活動結束後，何懷安更加相信表演是很棒的撫慰方式，於同年十一月，何懷安正式創辦了何歡劇團，以二女兒何歡為名，希望以她的經歷作發想，用表演帶給病童更多歡笑，暫時忘卻疾病和治療的痛苦，也可以讓家屬短暫放鬆。
關懷社會為理念 表演足跡遍佈全國
劇團起先從兒童癌症病房出發，後來逐漸擴及到各大身心障礙單位、庇護工場、安養護中心等等，每個節目何懷安會配合受眾來設計，演員也都是專業表演者，且表演不只歌舞劇，還有跨足雜技、京劇、軟骨功等等，何懷安對演出非常要求，為的就是帶給他們欣賞專業表演的機會，劇團行政人員林于心也說：「這些老人家可能已經沒辦法去正式場合看演出，何歡劇團想帶給他們的是平常看不到的，那才有他的意義。」
何歡劇團曾到八里的愛維養護中心表演，而養護中心裡幾乎都是重癱的病患，不能起身和言語，他親眼見到後立刻決定要增加演出場次，何懷安告訴院長：「我們不能只演兩場，我們三個樓層演三場，我要每個人都看到。」
養護中心裡的病人因為不能正常說話，只能靠單音節字母表達想法，他們在表演當中一直發出高亢的聲音，何懷安一開始以為是音樂太吵，直到表演結束後，院長抱著他大哭，說她在養護中心工作十幾年，她能分辨出病人現在的尖叫是因為非常快樂，而這麼年來從沒有過，很感謝劇團帶來這麼棒的演出。
何懷安自此更加堅定了演出的決心，「我們堅信，我們是可以幫助到他們的」何懷安說，自此他便持續的為弱勢族群做巡迴表演。何歡劇團在八八風災後到屏東表演為受災戶，撫慰他們的心靈，甚至捐贈橡皮艇給台北救難協會。
在二〇一二年夏季，何懷安更受邀帶領伊甸基金會的身障人士前往基隆和平島體驗潛水，「我覺得這個活動蠻有趣的，他沒辦法走路，但他有辦法潛水。」何懷安說，讓不良於行的身障者能夠有超越自己的機會，體驗沒去過的水下世界，讓身障者感動連連：「我想像不到，我竟然能到水裡面跟魚一樣，我腳連走路都沒辦法竟然能夠潛水！」。
跨國表演 溫暖孩童老人的心
二〇〇四年，何懷安與戲曲學院的同學一起到菲律賓畢業旅行，邀請當地的孤兒院童到他所經營的夜總會看表演。當時菲律賓的經濟狀況並不佳，有許多人一輩子都無法到五星級飯店，而他所經營的夜總會剛好在飯店裡面，他便想藉此機會，讓院童能來看看，何懷安透過慈濟跟飯店溝通，和台商會一同合作，順利將院童帶到飯店來，而這場精彩的演出、小禮物、美食也給了院童最感動和深刻的回憶。
而在二〇一六年，何歡劇團二度拜訪澳門，於何黎婉華劇院為安養院的老人們演出「藝起四季」，何懷安在澳門的朋友也請媒體來採訪宣傳，沒想到引起了大批民眾關注，在彩排時觀眾就大排長龍，但何歡劇團仍以安養院老人為重心，有多的位子才開放一般民眾入場，且依然不收費。「藝起四季」有大量的雜技表演、類似水舞間的舞蹈、專業的小丑，還有和金氏世界紀錄保持人蘇仲太合作的泡泡秀，讓觀眾看得意猶未盡。
偉大的愛 喚起社會同理的心
何懷安說：「或許我無力做偉大的事，但我能善用偉大的愛來做些小事。」，劇團成立十七年來，一直致力於關懷弱勢族群的公益表演，他認為不只需要提供生活上的幫助，照顧弱勢者的心靈更加重要。
而劇團二〇一九年開始接受企業贊助，希望透過大企業的宣傳，讓更多人注意到在社會邊緣的弱勢族群，之前曾有腦瘤病患昏迷不醒半年，因為看他們的表演而甦醒；還有雙腳不良於行兩年的人竟站起來走路，這些奇蹟都是何懷安堅持下去的動力。
何歡劇團今年的目標更是帶領老人學習表演，讓他們從觀眾變成表演者，幫助增進老年生活的成就感和自我肯定。他們利用微薄的力量為社會付出，希望能透過自身的努力，讓大眾注意到有一群人需要關懷與幫助，也讓社會增加更多同理心。