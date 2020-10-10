雞婆個性立功　林乙皓屢破大案建功績

警察大學畢業後，林乙皓多數的時間，都從事刑事偵查的外勤工作，每天幾乎都在接觸不同的案件及不同的民眾，對於犯罪事件接觸更多，因此對於人生有了更不一樣的體會，林乙皓表示，看了很多犯罪的黑暗面後，原本也對人性存著懷疑，但後來也因處理某些事情後而改觀；曾經在太保分駐所長任內，查獲腳踏車遭竊案，偵查結果令人心酸，原來是當父親的，生活雖然困頓，無力購買腳踏車供女兒上學使用，仍存自尊的偷竊了一部贓車，向女兒謊稱是購買二手自行車，讓女兒方便上學，雖展現愛女的用心，但却用錯方法。
此案件經媒體大肆報導後，全國各界善心人士每天都有人來關心這個家庭，當下頓時覺得「人間處處是溫情」，好心的人竟然有這麼多，犯罪的只是一小部分人，這是從警以來最令人感動的事，也讓自己體會到「助人」是這麼快樂，使自己更加的有同理心，去了解每一件事的因果及始末。
林乙皓警官歷任嘉義縣內分局的偵查隊長，勇於任事與積極負責的精神，充分發揮團隊合作，所以能經常偵破案件與獲致績效，並屢獲長官的讚賞與獎勵。其中在擔任水上分局偵查隊長期間，就偵破「虐童」與「醃頭」等2件轟動全國的「親人加害」命案，2件命案都是家庭悲劇，加害人都是親人，卻能痛下殺手，也因而更加相信因果論，所以在每次查緝案件後，都會不厭其煩地向犯罪者勸善，希望犯罪者自此能改變人生，而重新做人不再鑄錯。
林乙皓說，宋史岳飛傳記載：有人問岳飛「天下何時太平？」岳飛回答：「文官不愛錢，武官不怕死，天下太平矣！」這講的是公職人員的道義及理想狀態，今日如果所有公職人員都能盡心盡力為民眾服務，而不以追求私利為先，社會風氣一定會呈現祥和一片，雖然這是理想，也很簡單，但我從不曾放棄追求。