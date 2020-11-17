初聲／養一隻貓吧　築起貓咪中途之家

「養一隻貓吧」以貓咪中途驛站作為主要營運重點，打造像家一樣的友善空間，讓有意領養的新主人與貓咪實際互動，不再被表面資訊與刻板印象所束縛。另外，透過領養流程的設計與嚴格的篩選機制，幫助浪貓找到最適合彼此的家人，降低退養及棄養的可能性。

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形影不離的成長歷程 與貓咪結下不解之緣

「養一隻貓吧」的創辦人黃思瑜和孫榕不僅是鄰居，也是一起長大的國小同學，這對多年好友在大學時期成為室友後再續前緣，開始交流開設貓咪中途的構想。有趣的是，黃思瑜在十八歲生日這天收到的禮物，竟是好友從收容所帶回來的浪貓，爾後她們陸陸續續開始領養、照顧其他貓咪，並在路上救援浪貓及嘗試送養。





然而，起初送養的過程並不順利，甚至因當時仍具學生身分，在提供照顧建議時，被領養者質疑相關專業和知識背景，反而聽信其他偏方，也讓黃思瑜深怕在救了浪貓後卻間接害到牠們，「既然我們那麼愛牠的話，那是不是乾脆來做真正對社會有利的、對貓咪有益的事情，而不是像半手愛心的感覺」，這些經驗也成為「養一隻貓吧」誕生的契機。





初期兩人從網路上蒐集知識，到後期參加講座、學習有關貓咪的課程，有鑑於學生時期能做的有限，她們逐漸萌生創業的想法，思考如何真正讓這些貓咪找到適合的新主人，確保牠們不會再受到虐待或遭到遺棄，並參考一些寵物餐廳或「愛媽」的作法，最終討論出以開放式空間的方式，決定落腳高雄，走出學生創業的一片天。



▲創辦人黃思瑜(圖)與好友孫榕一同開設「養一隻貓吧」中途驛站。（圖／王勖叡攝） 貓咪、主人知己知彼 實際互動撇除第一印象





二Ｏ一七年底「養一隻貓吧。貓咪中途驛站」開張，除了營造貓咪樂園外，也結合輕食、飲品等下午茶餐點，讓每位客人與牠們相處都感到輕鬆自在，也能夠待在這裡與貓咪作伴。其中，店內空間的擺設刻意使用家中常見的材質，像是沙發或牆壁。此外，店內也打造貓屋、跳台等設施讓貓咪自由活動，也提供逗貓棒等道具讓客人取用。當貓咪不想會客時，也可從貓洞走進不對外開放的房間，維持貓咪的自主性。





黃思瑜說，這樣的設計主要是讓大家知道，貓咪不單單只有表面上的可愛，當家中有貓咪之後，環境可能像是這邊所見的場景，如何做預防或能否忍受、 解決，都是必須評估的地方，否則領養後又要求退養， 對貓咪的適應上都是很大的傷害。此外，她也期盼每位新主人在領養之前，都能與毛孩長時間相處，清楚瞭解貓咪的習性過後，再進行領養，尤其是根據第一印象選擇貓咪的「外貌協會」，可以真正了解牠的個性後，再做出決定。





店裡常客孫同學說：「第一次是朋友介紹過來的，沒想到就喜歡上這邊的環境，覺得還蠻有意義的。我很喜歡黑貓，有一次在我跟朋友的腿上睡了一整個下午，我們都不敢動，感覺很『融化』。」平時在外地讀書的她，因為家裡沒辦法養貓，只要回高雄就會來報到，可以做自己想做的事情。她也提到有時候在網路上看貓咪影片覺得很可愛，在這裡才深刻體會到養貓的朋友口中所說的「破壞力」，不過未來如果有機會的話，還是會想在「養一隻貓吧」領養貓咪。



▲入場低消就能坐上一整天，店內貓咪也和顧客打成一片。（圖／王勖叡攝） 貼心設計繁複流程 讓新主人安心領養





比起一般填寫領養網路問卷的作法，「養一隻貓吧」更注重領養人實際跟貓咪的互動過程，篩選的依據會觀察客人與貓咪的相處情形及對待牠們的耐心等方面進行衡量。店員Toby 表示，滿足領養的基本條件之外，需要至少來到店裡兩至三次，中間還有回去冷靜思考與做功課的時間，最主要的目的是讓領養人做好心理準備，並對貓咪負起責任。





即便複雜的領養流程相較其他單位來得麻煩，而且也會降低送養率，但為了讓浪貓擁有更好的生活，「養一隻貓吧」期待領養人能藉由親身培養感情，也可以針對飼主個性協助媒合，提供不同貓咪在性格、飲食習慣、 健康狀況等方面充足的資訊，避免衝動性領養及退養的機會，樂意對於後續照顧的問題進行「售後服務」，為領養人解答不熟悉或不知道如何處理的問題。





值得一提的是，根據黃思瑜的觀察，大多數的領養人通常會尋覓與自身個性與特質相近的貓咪，比較內向的人傾向找沉穩的性格，像是室友一般的陪伴；相對愛聊天的就會挑活潑好動的種類，可能偏向「狗狗派」。至於有些善於挑戰的人，則會喜歡選擇領養較兇的屬性，貓咪越「恰」，越有想要收服牠的感覺。





由於人力問題，平時「養一隻貓吧」與「愛媽」團體合作，由他們處理通報、救援的部分，而中途驛站則負責收容及送養。目前店內約有三十隻貓咪，不過若是一般民眾救援後送貓咪過來，需視當下數量與空間是否在負擔範圍內。在浪貓送養前，會先帶牠們做檢查確認沒有傳染病後，再隔離觀察二至三週，確定健康才會開放認養。





貓咪幸福成暖心鼓勵





儘管創業初期營運備受考驗，浪貓中途的伙食、貓砂、飼料與破壞的耗損開銷甚鉅，不過在親朋好友的幫忙下，度過開店的陣痛期，如今行有餘力也幫助「愛媽」們募款。





開業至今，「養一隻貓吧」已成功送養近兩百隻貓咪。黃思瑜說，很多人都給我們鼓勵，最大的感動是看到部分原先對人類有戒心部分的浪貓，待在中途驛站時呈現很緊張的狀態，回到領養人家後，不僅翻肚、撒嬌樣樣來，也過得肥肥胖胖，很開心她們可以有愛她們一輩子的家人，找到幸福的家是最棒的事情。





對創辦人而言，起初開設中途驛站的本意是增進領養人與貓咪互動，若是真的有喜歡或契合再領養。後來發現有些原本不喜歡貓的人們，由於陪同親朋好友來到店裡待了一天，漸漸地開始有好感，甚至被貓咪的可愛收服。因此，她們期盼當這個世界上越來越多人不會討厭貓咪，那麼虐貓案件發生的機會慢慢減少，也歡迎原本沒有那麼瞭解或本身有點不喜歡貓咪的朋友，可以前來與貓咪同樂。



▲「養一隻貓吧」的貓咪送養記錄牆。（圖／王勖叡攝）

近期「養一隻貓吧」推出各式各樣的貓咪周邊商品，未來將持續邀請寵物行為學家，舉辦貓咪行為等講座課程，也期待能夠邀請獸醫來探討關於疾病的問題 。兩位愛貓的創辦人，在有限的資源下即便尚且無法實現當初創業的貓咪旅社的理想及「一條龍」服務的願景，仍抱持著滿滿的熱忱及愛心，繼續為浪貓尋找幸福而努力。