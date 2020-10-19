發揮泰式創意　哈姆太郎成泰國學潮要角

但3月開始，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情在泰國爆發，3月下旬政府實施緊急狀態，學生運動因此被壓抑下來。
由於疫情趨緩，泰國政府從7月開始解禁全部的活動，不過仍然維持緊急狀態。但緊急狀態壓抑不了民眾對政府施政的不滿，7月18日晚間，學生團體自由青年（Free Youth）和泰國學生聯盟（Student Union ofThailand）發起活動號召民眾聚集在民主紀念碑（Democracy Monument）前抗議。
抗議的學生提出3大訴求，包括解散國會、終止騷擾異議人士、修正軍方制定的憲法。當天聚集了約2000多人，是2014年軍事政變以來泰國最大規模的抗議。學生集會到半夜後解散，並表示若政府沒有回應，將在未來1到2週內再度發起抗爭。
泰國全國各地的學生隨後開始響應這波抗議活動，從7月18日後，幾乎每天在全泰國各地都有規模不一的高中生或大學生抗議活動。
泰國人擅長用詼諧的方式表達訴求，這群被定位為Z世代（Generation Z）的年輕人，打破外界認為他們只會吃喝玩樂的刻板印象，發揮創意，結合關懷社會的心，創造出各種口號，例如「結束在我們這一代」或「我們不會忍受」等，在推特上形成主題標籤（Hashtag）風潮，
學生們不只創造口號，7月25日於民主紀念碑前的一場抗議中，有人帶著哈姆太郎玩偶，高唱改編過的哈姆太郎之歌。例如，把「最好吃的食物是向日葵種子」改成「最好吃的食物就是人民的納稅錢」；還有「睡吧睡吧，現在是睡覺的時候」，諷刺國會議員沒在做事。
可愛的卡通人物哈姆太郎意外成了泰國這波學生抗議浪潮的吉祥物。除了7月25日的抗議活動出現哈姆太郎，7月30日傍晚在曼谷吞武里的鄭信王雕像大圓環前，約200名大學生和高中生聚集，直接以「跑吧哈姆太郎！」為主題，學生戴著老鼠耳朵的裝飾品，繞著圓環跑步，並高唱著改編過的哈姆太郎主題曲，大聲疾呼解散國會。
今年18歲、去年剛從高中畢業的Baby是這場活動發起的學生之一。她說，哈姆太郎在泰國是他們這個世代從小看到大的卡通，幾乎每個人都知道，因此選擇用哈姆太郎當主題，並把歌詞改編成更適合泰國的國情。
今年19歲的Khao則是泰北一所知名大學的學生。她認為，哈姆太郎可以吸引到不同年齡和性別的人，抗議選用哈姆太郎的形式，可以讓更多人願意認識和談論民主。
對於最近2週的學生抗議浪潮，泰國警方不敢輕忽，每場都派出大批警力守候。泰國總理帕拉育（PrayutChan-o-cha）和泰國陸軍司令阿皮拉（ApiratKongsompong）更數度警告學生要小心行事。
在這樣的氣氛下，學生抗議團體自然承受不少壓力。Khao直言，父母不支持她參加抗議，因為擔心會有暴力行為，而且父母認為現在的政府已經很好。
Baby認為，他們沒有做錯任何事情，因為「這裡是我們的國家，我們在為我們的未來奮鬥」。（編輯：馮昭）1090801