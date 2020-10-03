影／中秋、國慶雙連假　客運優惠報您知　

中秋及國慶連續假期，交通部公路總局為紓解返鄉及出遊人潮，推出搭乘客運的多項優惠措施，中秋連假公共運輸優惠措施實施期間自9月30日0時起至10月4日24時止（共計5天）。
國慶連假公共運輸優惠措施實施期間自10月8日0時起10月11日24時止（共計4天），只要搭乘交通部核定89條的國道客運路線，即可享有平日優惠票價或原票價85折優惠、搭乘國道客運、臺鐵及高鐵使用電子票證轉乘在地客運享1段票免費，使用電子票證搭乘臺灣好行45條公路客運路線更享半價優惠，歡迎連續假期返鄉出遊的民眾多加利用。
彰化監理站長王顯文表示，為因應連假期間民眾旅遊的交通需求，彰化地區客運路線均配合假期機動增班營運，其中，臺灣好行清水岩線、彰南快線、鹿港祈福線等路線亦有推行優惠套票，歡迎鄉親多加利用大眾運輸工具規劃旅遊行程，相關套票優惠訊息可至臺灣好行官方網站查詢。
王顯文指出，連假期間及尖峰時段，監理站將不定期派員至各客運公司場站稽查疏運成效，並會同警方實施路檢聯稽攔查勤務，對於駕駛人酒駕、超時駕駛、違規營業等各項違規項目加強稽查，更協調轄區內各公路客運業者全力參與疏運工作，充分準備大眾運輸運能並加強客運場站安全維護，以滿足民眾返鄉出遊的交通需求，讓所有旅客都能平安、順利返家。