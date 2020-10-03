影／中秋、國慶雙連假　客運優惠報您知　

中秋節及國慶連續假期即將到來，為紓解返鄉及出遊人潮，交通部公路總局臺中區監理所推出搭乘客運的多項優惠措施，為了維護乘客搭乘大眾運輸的安全，監理站將不定期派員至各客運公司場站稽查疏運成效，並會同警方實施路檢聯稽攔查勤務歡迎連續假期返鄉出遊的民眾多加利用。

▲檢查緊急逃生出口。（圖／記者陳雅芳攝）

× ▲檢查緊急逃生出口。（圖／記者陳雅芳攝）

中秋及國慶連續假期，交通部公路總局為紓解返鄉及出遊人潮，推出搭乘客運的多項優惠措施，中秋連假公共運輸優惠措施實施期間自9月30日0時起至10月4日24時止（共計5天）。

國慶連假公共運輸優惠措施實施期間自10月8日0時起10月11日24時止（共計4天），只要搭乘交通部核定89條的國道客運路線，即可享有平日優惠票價或原票價85折優惠、搭乘國道客運、臺鐵及高鐵使用電子票證轉乘在地客運享1段票免費，使用電子票證搭乘臺灣好行45條公路客運路線更享半價優惠，歡迎連續假期返鄉出遊的民眾多加利用。

▲中秋節及國慶連續假期即將到來，交通部公路總局臺中區監理所推出搭乘客運的多項優惠措施。（圖／記者陳雅芳攝）

× ▲中秋節及國慶連續假期即將到來，交通部公路總局臺中區監理所推出搭乘客運的多項優惠措施。（圖／記者陳雅芳攝）

彰化監理站長王顯文表示，為因應連假期間民眾旅遊的交通需求，彰化地區客運路線均配合假期機動增班營運，其中，臺灣好行清水岩線、彰南快線、鹿港祈福線等路線亦有推行優惠套票，歡迎鄉親多加利用大眾運輸工具規劃旅遊行程，相關套票優惠訊息可至臺灣好行官方網站查詢。

王顯文指出，連假期間及尖峰時段，監理站將不定期派員至各客運公司場站稽查疏運成效，並會同警方實施路檢聯稽攔查勤務，對於駕駛人酒駕、超時駕駛、違規營業等各項違規項目加強稽查，更協調轄區內各公路客運業者全力參與疏運工作，充分準備大眾運輸運能並加強客運場站安全維護，以滿足民眾返鄉出遊的交通需求，讓所有旅客都能平安、順利返家。