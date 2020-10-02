十月雙連假！出遊搭乘公共運輸　享優惠又安心

中秋及國慶連假皆持續辦理「國道客運票價優惠及公共運輸轉乘措施」，並特別於宜花東等，熱門旅遊景點推出聯票優惠，預計實施期間分別為9月30日0時起至10月4日24時止，以及10月8日0時起至10月11日24時止。
多項優惠包括，14家業者之89條國道客運路線票價享平日優惠或原票價85折優惠；45條台灣好行路線持電子票證乘車享半價優惠；搭乘國道客運、台鐵、高鐵，10小時內轉乘在地客運享一段票或基本里程免費。
以及東部地區持電子票證搭乘公路客運或市區客運間轉乘，享基本里程或一段票免費優惠；北花線國道客運，單人來回票優惠價400元；台北-花蓮鐵公路聯運優惠、台北-宜蘭高鐵公路客運交通聯票優惠；持宜花國道客運票根向指定租車業者租車享優惠；「1663南港-花蓮」路線與Klook、KKday等通路合作販售車票，另與旅行社、飯店合作推出旅遊或住宿套票優惠。
109年中秋暨國慶連假搭乘公路公共運輸享有多項優惠，詳情請至公路總局網站查詢。國內疫情雖趨緩，乘客搭乘大眾運輸前或運輸場站入口處仍維持現行量體溫、戴口罩措施；進入場站後，若可維持社交距離或有適當阻隔設施時，得不戴口罩。
另外，乘客在維持社交距離下，或相鄰乘客有戴口罩或採用適當阻隔設施時，解除飲食管制，飲食完畢如無法維持社交距離仍須戴口罩；防疫新生活有賴大家共同落實防疫工作以降低感染機會，保障你我健康。