金曲31／呂士軒「雙喜臨門」不習慣　驚爆家庭衝突

除了有入圍金曲獎的殊榮，呂士軒也發行了第二張專輯《市井小明》，可以說是「雙喜臨門」，談到發片心情，呂士軒坦言，由於上次發片沒有宣傳，這次發片算是第一次走宣傳期，忙碌又緊湊的工作行程，讓他還在習慣。而最不習慣的地方是睡眠不足，「平常我都睡到6個小時，最近只能睡到4到5個小時。」
而專輯《市井小明》收錄共10首歌曲，被問到專輯裡最滿意或是最喜歡的作品，呂士軒許久後回答：「每一首歌都是最滿意的狀態，寫的東西都是我喜歡的。」主打歌《高分貝》是呂士軒描寫當初來到台北時的一個狀態，「我渴望可以被聽見，有一番成就的事業。」但實際面卻與想像的不太一樣，「我會覺得，變得跟自己想的不同，久了會被消耗，無論是熱情還是人跟人之間的相處，有種對於交際上的疲乏感。」
其中歌曲《雞同鴨講》講的是與上一代的代溝，歌詞有種讓爭執在眼前登場的既視感，呂士軒提到：「這是以前的一些感覺、一些共同經歷，那時候公投完的一個心情。」
談到與家人的代溝，呂士軒心有戚戚焉地說：「我最不能理解的是，他們會覺得『我比較大，你就要聽我的』，很多事情只要他們接受不了，意見就會被否定。」他以自身經歷舉例，過去家人很反對他當明星，當年做音樂最常聽到就是「你不好好讀書，整天想要做明星喔」，甚至認為他沒有擔當等，諸如此類刺耳的話語，直到後來做音樂做出成績，才開始有很大的觀念改變，如今家人也能因他成為歌手感到自豪。
有時代溝與衝突是一體兩面，呂士軒自爆過去與爸爸有過激烈衝突，「我曾經被我爸追著打，因為我在車上跟弟弟太吵，所以就被我爸『請下車』，然後他開一圈再回來載我。」
在歌曲中，以溫暖電話裡的問候作為收尾，就像與家人吵架後，笨拙地和好方式，是呂士軒的刻意為之，縱使在現實生活中或許不是這樣，但卻依然想給予衝突後溫暖的結尾，就如同在每個市井小民心中最想汲取的溫柔，畢竟我們都活在用言語就能造成血肉模糊的年代裡。