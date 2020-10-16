港資來台／個人資金逾20億美元回流台灣　以實質投資居多

由於陳姓台商早期以家族個人股東名義在港成立境外公司，藉以轉投資中國大陸設廠生產，企業版圖橫跨多項事業體，層層架構需要協助釐清，同時也擔憂資金匯回，將成為查稅的重點對象。另外，因為肺炎疫情及港版國安法實施，他也擔心匯回作業延誤。所幸，在銀行協助之下，陳姓台商的資金依境外資金匯回專法匯回2000萬美元，並根據理財需求，規畫短中長期退休養老計畫，還量身定做「境外資金匯回專屬債券商品」，協助做好資產保全及穩定配息增值。
根據金管會統計，2019年3月本國銀行香港分行存款還有1兆1891億元，同年6月也還成長到1兆2369億元，但從2019年6月後就逐季下滑，截至今年6月底，19家本國銀行在香港設立的19家分行，存款餘額降至1兆1169億元，較去年底減少472億元，若與去年同期相比，更大減了1200億元，主要受到政局動盪，港幣匯率波動、存款利率大降，讓企業將資金移轉，加上疫情影響企業海外投資意願與海外資金調度。
台北富邦銀行就觀察到，香港的歐美系銀行因中資客戶擔心歐美系銀行配合歐美政府的制裁措施，中資客戶存款有流失傾向；中資銀行客戶也憂心歐美政府對中資銀行採制裁行動而影響美元流動性，存款也有流失傾向。台資銀行部分，主力客戶主要是台商，確實台商詢問將存款移轉至新加坡分行或台灣OBU分行的頻率增加，但仍然考慮稅負及CRS議題，處觀望階段。
新光銀行總經理謝長融也提到，香港分行確實有些資金匯回台灣，但以個人比較多，不諱言有些人對香港經濟情勢較為擔心，因此做了一些資金安排。至於香港資金是否有轉往新加坡？他說「應該都有」，只是就新光銀來看，還是以匯回台灣為主，但整體香港資金流出，他覺得應該還不是很全面性。北富銀也說，轉往新加坡的資金以「理財投資」為主，轉往台灣的資金仍以處分大陸資產後回台投資設廠為主。
不只存款流失，本國銀行對香港曝險（包括授信、投資及同業拆借等）去年5月還有7329億元，但到了今年5月已降至6748億元，整整減少了581億元，其中去年5月本國銀行對香港授信5628億元，今年5月降至5149億元，等於放款減少479億元，投資也從1701億元降至1599億元，少了102億元。
國內銀行業董總坦言香港業務規模在縮減，存款也有轉向台灣及新加坡的現象。合庫銀行董事長雷仲達就表示，先前海外分行加上國際金融業務分行（OBU）獲利最高占比達39%，現在降至31%、32%左右，主要以中國大陸、香港減少最多，尤其香港一直處於動盪，因應現在資金從香港往外跑，香港分行財富管理業務要收掉，未來放款也會更加審慎，縮小業務範圍，降低曝險。
台灣銀行也說，香港地區營運主要是參與國際聯貸案及服務台商客戶為主，為因應中美貿易衝突延燒、香港反送中及港版國安法實施等議題對金融市場的衝擊，台銀香港分行今年度迄今授信餘額較上年度衰退，存款及投資業務則未有重大變化，台銀強調仍將持續觀察、追蹤，審慎評估所有放款跟投資案件。
第一銀行總經理鄭美玲也不諱言，大中華地區的曝險持續調降中，現在會較為謹慎，雖然香港部分因大多是大型企業，經觀察後，他們仍經得起美中貿易、疫情衝擊，目前來看，沒有特別需要關注的問題放款，但在存款部分，香港確實有些外移，經追蹤發現6成以上是回台。
兆豐銀行則指出，香港分行自反送中運動以來皆正常營運，存款客戶之前詢問電話多，授信客戶影響輕微，但台灣對香港地區風險胃納轉變致曝險降低，香港分行已妥善處理客戶關心電話並提高流動性準備，資金流動性安全無虞。
至於香港資金的變化，兆豐銀行香港分行存款呈現小幅下滑，主要受到疫情影響，大中華區在內的全球經濟活動已呈衰退，受到訂單下滑及經濟前景展望不佳波及，許多客戶金流處於緊縮趨勢，存款總額難免受到衝擊，還有就是政府大力推動資金回台專法（2021年7月到期）的誘因。
對於香港資金流出去向？銀行多表示匯回台灣較多，也有轉往新加坡。不過，兆豐銀行表示占整體存款比率極低，目前資金未有明顯移動現象，香港分行會持續鞏固往來客戶關係，避免出現存款大幅流失情形，目前減少幅度約4.72%，尚在正常資金波動幅度內。
其實，根據央行提供的統計也發現，境外資金匯回專法實施後，自2019年8月15日至今年9月10日止，個人境外資金實際匯回25.6億元美元，匯入來源地以香港20.7億美元最多，占了81%，其次為新加坡4.7億美元，占18%，實際匯入性質大多仍來自境外轉投資的收益，其次則是國外存款。央行也分析，由於國人過去未匯回的境外所得多數停留在香港及新加坡兩地投資運用，因此個人匯款來源地以香港及新加坡為主。
值得注意的是，過去香港一向是本國銀行海外獲利的金雞母，去年底本國銀行在香港稅前盈餘達389.8億元，創下史上新高紀錄，不僅穩居獲利王，更是遙遙領先中國大陸的69.8億元、美國的61.1億元及日本的59.1億元，香港獲利占本國銀行整體海外獲利更逾5成。
隨著反送中及港版國安法施實，香港局勢持續動盪，加上新冠肺炎疫情影響，截至今年上半年為止，本國銀行在香港獲利150.9億元，較去年同期獲利204.90億元衰退了26.35%，也是4年來同期首次出現衰退。
不過，玉山銀行董事長黃男州說，整體來看香港分行基本業務沒受到很大影響，在金融這部分還算穩健，畢竟香港仍是亞洲最重要的金融中心，也是國際融資及台商資金調度的重要據點。值得注意的是，玉山銀觀察到客戶目前會同時在香港及新加坡開戶，香港分行存款雖沒太大變動，新加坡分行存款卻大幅增加，分析可能客戶為分散風險，新增資金不會全放香港，部分擺在新加坡，只是新加坡分行業務也有受新冠肺炎疫情影響，尤其外國人要入境也很困難。